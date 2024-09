Nothing ha ufficialmente lanciato il suo nuovo smartphone, il Phone (2a) Plus, ora disponibile anche in Italia. Tale dispositivo presenta diversi miglioramenti rispetto al suo predecessore. Tra le caratteristiche più rilevanti, troviamo il processore MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G. Il quale garantisce prestazioni superiori grazie alla tecnologia a 4nm. Il design, uno degli elementi distintivi del marchio, è stato leggermente rivisitato. Sono presenti infatti nuove finiture metalliche che conferiscono un aspetto più moderno e sofisticato. Sono state poi introdotte anche due nuove colorazioni. Ovvero grigio metallizzato e nero, presentato in una variante rinnovata.

Nothing Phone (2a) Plus: caratteristiche, prezzo, disponibilità e interfaccia Glyph

Il display è un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+. Il tutto con una luminosità di picco che raggiunge i 1.300nits. In modo da garantire un’ottima visibilità anche in condizioni di luce intensa. Il comparto fotografico si compone di tre sensori da 50MP. Oltre che di un obiettivo principale che offre un’apertura di f/1.88 e una lente ultrawide da 114°. La vera novità, però, riguarda la fotocamera frontale. Essa ora permette di effettuare registrazioni video in 4K a 30FPS. Un notevole passo avanti rispetto ai 32MP del modello precedente. La batteria da 5.000mAh supporta una ricarica rapida da 50W. Promettendo così un’autonomia di un giorno intero in meno di 20 minuti di ricarica.

Il Nothing Phone (2a) Plus sarà venduto al prezzo di 449€. Lo smartphone è disponibile dal 10 settembre su vari store, tra cui Amazon e MediaWorld. L’unica configurazione prevista è quella con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. A livello di software, il dispositivo gira su NothingOS 2.6, basato su Android 14. A cui si aggiungono widget intelligenti come il News Reporter. Il quale raccoglie e aggrega notizie quotidiane in modo semplice e intuitivo grazie all’intelligenza artificiale. La società ha inoltre assicurato tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni per la sicurezza.

Un’altra caratteristica fondamentale del Phone(2a) Plus è l’iconica interfaccia Glyph. Essa permette infatti agli utenti di ottenere informazioni senza dover guardare lo schermo. Tutto ciò grazie a una combinazione di luci e suoni. Tale sistema ha già catturato l’interesse con il modello precedente. Ma ora punta a migliorare ulteriormente l’interazione con il proprio cellulare, riducendo la dipendenza visiva dal display.