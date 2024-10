Samsung Galaxy S25: cambia il chipset dei nuovi smartphone?

Secondo alcune indiscrezioni sembra che la scelta sia dipesa dal costo elevato del nuovo Snapdragon 8 Gen 4. Inoltre, dipenderebbe anche dai problemi di rendimento per la produzione di Exynos 2500. Esprimendosi su tale argomento sembra che Google abbia confermato che sui nuovi smartphone saranno presenti i chip MediaTek. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un cambiamento importante per Samsung e non solo. MediaTek di solito è associato a smartphone appartenenti alla gamma medio/bassa. Se usato sui nuovi Samsung Galaxy S25 potrebbero cambiare il modo in cui la stessa azienda viene percepita.

La presenza di un chip MediaTek sui nuovi dispositivi dell’azienda sudcoreana potrebbe permettere a quest’ultima di mantenere un prezzo di mercato piuttosto competitivo. Scelta presa, probabilmente, dopo aver assistito alle vendite dei recenti modelli Galaxy Z Fold6 e Flip6. Per quest’ultimi, infatti, l’aumento di prezzo ha avuto un impatto negativo sulle vendite.

Non sono state ancora diffuse le caratteristiche tecniche del chip MediaTek presente sui nuovi Samsung Galaxy S25, che come suggerito, dovrebbe essere un Dimensity 9400. Secondo alcune ipotesi, sembra che i nuovi dispositivi potrebbero presentare prestazioni elevate, senza aumentare di troppo i suoi costi. Considerando quanto detto, è evidente come il prossimo Samsung Galaxy S25 potrebbe posizionarsi strategicamente sul mercato degli smartphone. Con l’avvicinarsi di un’ipotetica data di lancio sarà possibile scoprire maggiori informazioni ufficiali riguardo la nuova gamma di smartphone.