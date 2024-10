La famiglia Redmi K80 rappresenta la prossima serie di flagship realizzati dal brand cinese. Il lancio si dovrebbe tenere nel corso dei prossimi giorni e durante l’evento di presentazione ci aspettiamo il debutto di due nuovi smartphone.

Il Redmi K80 sarà affiancato dal K80 Pro e proprio su quest’ultimo dispositivo sono emerse nuove indiscrezioni. Le informazioni sono state svelate da Digital Chat Station (DCS) su Weibo ma, poco dopo, il post è stato rimosso.

Nonostante la rapidità, alcuni utenti sono riusciti ad effettuare uno screenshot e condividere lo stesso le informazioni contenute. Stando a quanto emerso, il nuovo Redmi K80 Pro sarà caratterizzato dalla presenza del SoC Snapdragon 8 Elite. La scelta del chipset di fascia alta realizzato da Qualcomm è in continuità con il modello precedente che utilizzata il SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Scopriamo parte della scheda tecnica del Redmi K80 Pro prima della presentazione ufficiale che dovrebbe avvenire a brevissimo

La batteria del prossimo flagship sarà da 6000mAh, notevolmente più capiente rispetto alla scorsa generazione. Inoltre, sarà basata su una nuova tecnologia in grado di migliorare la densità energetica, quindi garantire maggiore energia e dimensioni compatte.

Per raggiungere questo traguardo, Redmi utilizzerà batterie basate sul silicio invece che le tradizionali batterie a litio. In questo modo sarà possibile migliorare la gestione delle fasi di carica e scarica e migliorare la vita utile del device. Inoltre, sembra certo il supporto alla ricarica rapida a 100W oltre che alla ricarica wireless.

Le indiscrezioni indicano che Redmi punta a mantenere compatto e portabile lo smartphone; quindi, ci aspettiamo ottimizzazioni nel peso e nelle dimensioni. Purtroppo, il leaker non ha fornito ulteriori dettagli sullo smartphone e il fatto che abbia cancellato il post rendere queste informazioni ancora più misteriose. Non resta che attendere ancora pochi giorni per poter scoprire tutti i segreti sul prossimo flagship del brand.