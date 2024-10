Le strategie della casa automobilistica statunitense Tesla non terminano mai. L’obiettivo è sempre quello di conquistare gli utenti con veicoli iconici e dalle caratteristiche uniche ma non solo. L’azienda con a capo Elon Musk ha deciso di proporre una versione decisamente più economica del suo pickup elettrico. Il Tesla Cybertruck può dunque essere ordinato risparmiando una somma davvero considerevole.

Tutti gli appassionati del marchio automobilistico statunitense che desiderano avere tra le mani il nuovo e caratteristico Tesla Cybertruck possono usufruire del grande sconto sul mercato degli Stati Uniti. Scopriamo insieme in questo articolo a cosa ha pensato Tesla per conquistare ulteriori quote di mercato con il suo pickup.

Tesla Cybertruck: ora disponibile con un taglio di prezzo

Come sorprendere gli utenti se non con un taglio del costo del nuovo Tesla Cybertruck? La notizie delle scorse ore riguarda la possibilità di procedere con l’ordine di una versione più economica negli Stati Uniti. A tal proposito, la casa automobilistica con a capo Elon Musk ha deciso di aprire gli ordini per il modello base con trazione integrale al costo di 79.990 dollari. Dunque, eliminando il sovrapprezzo di 20.000 dollari della Foundation Series.

E’ chiaro che l’obiettivo del brand sia quello di spingere le vendite di un veicolo che non è ancora riuscito a conquistare un numero di utenti elevato. Lo stesso Elon Musk si mostra fiducioso ed esprime la propria sicurezza sul futuro delle vendite del pickup elettrico. Non dimentichiamo che la progettazione del Cybertruck è stata portata avanti su una strategia mirata che potesse dunque differenziare il veicolo da tutti quelli già presenti sul mercato.

Vedremo dunque nei prossimi mesi se la mossa di ridurre il costo del Tesla Cybertruck possa portare ad una crescita sostanziale delle vendite. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della casa automobilistica con sede a Austin.