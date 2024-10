Hai mai sentito parlare di Very Mobile e delle offerte speciali che lancia al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti che giornalmente hanno bisogno di navigare sul web dal proprio smartphone ed effettuare chiamate. A tal proposito, dunque, oggi parliamo di un’offerta Very Mobile davvero speciale. Si tratta di una promozione che a soli 7,99 euro al mese mette a disposizione per 300 GB (anziché 150 con la Giga x2) minuti e sms illimitati. Il costo di attivazione è di soli 2,99 euro anziché 9,99 e i costi riguardanti spedizione e SIM sono di zero euro.

Scopriamo insieme maggiori dettagli relativi alle promozioni Very Mobile e, soprattutto, a quali utenti sono destinate.

Very Mobile: la convenienza sempre a portata di mano

Chi di noi non vorrebbe avere una quantità di GB che permette di navigare online senza troppi limiti? Al giorno d’oggi infatti è pratica comune accedere a piattaforme di streaming online anche da dispositivi come smartphone. Per fare ciò, è inevitabile avere una grande quantità di GB attiva sulla propria SIM.

Ecco perchè Very Mobile ad oggi rappresenta la soluzione per tantissimi utenti, che hanno già deciso di sceglierla e sono pienamente soddisfatti dei servizi offerti. Non dimentichiamo che una promozione come quella messa a disposizione da Very Mobile, che offre 300 GB (anziché 150 con la Giga x2) minuti e sms illimitati, consente di risparmiare tanto denaro.

Ma perché, dunque, scegliere Very? Oltre alle offerte super convenienti, Con Very hai a disposizione un servizio dove i costi extra sono solamente un lontano ricordo. Inoltre, la rete offre il 99,7% di copertura, dunque raggiunge anche i posti con più difficili. Infine, per te anche un’assistenza dedicata sempre disponibile per rispondere ai dubbi ed problematiche. Naturalmente questa non è l’unica offerta proposta da questo operatore virtuale. Sulla pagina web dedicata è possibile visualizzare tante proposte dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.