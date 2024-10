Ducati Scrambler 2025: ecco le nuove Icon Dark e Full Throttle

Ducati aggiorna la gamma Scrambler per il 2025. La casa presenta i nuovi modelli Icon Dark e Full Throttle, due moto che esprimono filosofie opposte ma in qualche modo complementari. L’Icon Dark è l’opzione più minimalista. Il modello è progettato per coloro che vogliono un’esperienza di guida essenziale. Con un look total black, questa versione si distingue per linee pulite e sobrie. Mette da parte il superfluo per concentrarsi su ciò che conta davvero. Il serbatoio nero opaco crea un contrasto di materiali che, insieme ai dettagli come il parafango anteriore e i convogliatori, rende la moto Ducati già al livello visivo parecchio dinamica.

Ma quanto costa questo modello? La nuova Icon Dark sarà disponibile nelle concessionarie da questo meso ed il suo prezzo è di 9.990 euro. Più o meno di quello che immaginavate= Un prezzo piuttosto accessibile per una moto che, pur essendo essenziale, è molto tecnologica, Possiede infatti un cruscotto TFT da 4,3″ ed il sistema Ride-by-wire. Il motore Desmodue da 803 cc raffreddato ad aria, con i suoi 73 CV, è lo stesso per entrambe le moto, garantendo prestazioni adeguate per chi cerca emozioni su strada.

Ducati Full Throttle: sportività e stile anni ’70

Se l’Icon Dark rappresenta l’anima essenziale della Scrambler, la Full Throttle 2025 si presenta come la versione più sportiva e ispirata alle competizioni. Con una livrea in nero e bronzo che richiama le moto da corsa degli anni ’70, questo modello è un omaggio al mondo del Flat Track americano. I dettagli come il numero 62 sulle fiancate ricordano il debutto della prima Scrambler nel 1962, aggiungendo un tocco di storia al design.

Il carattere della Full Throttle viene esaltato da componenti come il manubrio ribassato, il silenziatore Termignoni e le frecce LED Ducati Performance. Ogni elemento, dalla sella ai cerchi in alluminio, è studiato per sottolineare l’anima sportiva di questa moto. Ma la sportività ha un costo: la Full Throttle arriverà a dicembre 2024 nelle concessionarie al prezzo di 12.590 euro. Quale modello scegliere, dunque? Se cercate l’essenziale, l’Icon Dark fa per te; se invece desideri un’esperienza più sportiva e stilizzata, la Full Throttle potrebbe essere la scelta giusta.