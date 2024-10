Tesla Model 3 RWD Long Range arriva anche in Italia

La Tesla Model 3 RWD Long Range è finalmente arrivata in Europa. Dopo i primi indizi apparsi nel configuratore statunitense fa il suo debutto nel nostro continente oltre che nel nostro Paese. Non va a sostituire la versione RWD base con batteria LFP, che resta disponibile a listino, ma rappresenta un’alternativa per chi cerca maggiore autonomia senza la trazione integrale. Questo nuovo modello promette fino a ben 702 km di autonomia nel ciclo WLTP. Ciò è possibile grazie alla batteria integrata della versione Dual Motor, abbinata però a un singolo motore elettrico. L’auto tesla ha poi una seconda versione con cerchi da 19″, ma in tal caso l’autonomia scende a 640 km.

Le prestazioni migliorano rispetto alla Tesla RWD base. La nuova Long Range scatta da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, rispetto ai 6,1 secondi della versione “meno potente”. Il prezzo qui parte da 44.990 euro, che diventa 45.975 euro chiavi in mano. Un costo che però esclude questa versione dall’Ecobonus italiano. Purtroppo, infatti, esso è riservato a vetture con prezzi inferiori ai 42.700 euro.

Tesla abbassa il prezzo della Model 3 base

Nel frattempo, Tesla ha anche abbassato il prezzo della Model 3 RWD base con batteria LFP, ora disponibile a partire da 39.990 euro. Questo taglio la rende ancora più interessante per chi cerca un modello con un buon rapporto qualità-prezzo, pur rinunciando a qualche km di autonomia rispetto alla Long Range. Nonostante il prezzo ridotto, la versione base non può più accedere agli incentivi statali, ormai esauriti.

Tesla offre altre versioni della Model 3, come la Long Range AWD a 48.990 euro e la Performance a 57.490 euro, per chi desidera più potenza e trazione integrale. Anche il configuratore online è stato aggiornato, rendendo più chiaro il processo di scelta tra acquisto in contanti, leasing, noleggio e maxirata. Qual è la scelta migliore? Se si cerca autonomia e non hai bisogno dell’AWD, la Long Range è una valida opzione.