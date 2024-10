A quanto pare la lotta tra Sony e il modding Della propria console continua, l’ultimo colpo però sembra averlo sferrato proprio l’azienda giapponese grazie a un aggiornamento del firmware di PlayStation 5 rilasciato a settembre 2024, quest’ultimo rende praticamente impossibile effettuare il jailbreak.

Addio licenze

L’update riguarda il funzionamento delle licenze dei giovani digitali, quest’ultimo impedisce gli utenti di scaricare off line l’intera libreria di titoli acquistati, sostanzialmente l’aggiornamento a cambiato il funzionamento della funzionalità ripristina licenze, in precedenza infatti i giocatori potevano riscaricare con un clic le licenze di tutti i giochi digitali mai posseduti, ora invece possono farlo solo per i titoli attualmente installati sulla console.

Si tratta di un cambiamento che avrà un impatto decisamente importante per quanto riguarda le possibilità di jailbreak della console, in passato infatti era possibile effettuare dump illegali dell’intera libreria del PlayStation network su chiavetta USB per la condivisione dei giochi posseduti, d’ora in avanti tutto ciò non sarà più possibile, questo aggiornamento tra l’altro ha un valore importante dal momento che evidenzia come i giocatori quando acquistano un videogioco in realtà stanno acquistando la concessione di una licenza d’uso per l’appunto del titolo scelto, il tutto è coerente con quanto dichiarato in California che ha approvato una legge che obbligherà le aziende come Sony a dichiarare esplicitamente quanto descritto sopra, dunque acquistare un titolo digitale non equivale a possederlo.

Questa mossa, dunque dimostra ancora una volta come Sony voglia avere un pugno di ferro nel controllo del proprio ecosistema, arginando tutti i fenomeni di pirateria e modding della propria console, sicuramente l’ultimo aggiornamento costituirà un colpo molto importante al mondo del jailbreak al punto che potrebbe anche segnare la fine definitiva di questo processo dal momento che una soluzione sembra alquanto improbabile, almeno in breve tempo, non rimane che attendere per vedere come reagirà la community che c’è dietro tutto ciò.