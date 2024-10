In un momento storico in cui il computer è entrato prepotentemente nelle nostre vite, risulta essere fondamentale avere a disposizione anche un buon monitor per i più svariati motivi: in primis la sicurezza dei propri occhi, infatti poter godere di una buona risoluzione, eventualmente con la riduzione della luce blu, sono aspetti da non sottovalutare nel momento in cui si decide di acquistare un prodotto di questo tipo. Da ciò diventa fondamentale lo sconto Amazon applicato proprio in questi giorni, che abbassa la spesa del monitor Lenovo, addirittura scendendo al di sotto dei 100 euro.

Vendita esclusiva sul sito dell’azienda americana, il prodotto in questione presenta una diagonale da 24 pollici, con risoluzione FullHD, che allo stesso tempo presenta bordi ultrasottili su tutti i lati, oltre ad alcune caratteristiche tecniche da non sottovalutare: un tempo di risposta di 4 millisecondi, passando per refresh rate fino a 75Hz, e non solo.

Monitor Lenovo: il prezzo di vendita è ridottissimo

Il prezzo di vendita di questo monitor è decisamente uno dei più bassi del momento, considerando il suo listino di 129 euro, avere la possibilità di acquistarlo con una riduzione del 23%, che lo porta a costare solamente 99 euro, rappresenta la soluzione migliore su cui fare affidamento. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi qui.

Nella parte posteriore è possibile trovare una più che discreta selezione di connettori, oltre a quello per il collegamento alla presa di corrente, troviamo infatti una porta HDMI ed una VGA, che offrono la maggiore versatilità possibile. Non manca all’appello nemmeno la porta jack da 3,5mm, utilissima ad esempio per il collegamento di cuffie esterne, essendo il monitor sprovvisto di un qualsivoglia altoparlante integrato che permette la riproduzione dell’audio.