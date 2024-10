Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta chiamata “5,99 Promo 100″, progettata per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più connessa e dinamica. Per soli 5,99€ al mese, i nuovi clienti potranno accedere a un pacchetto esclusivo. Esso include minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili. In più, prevede 200 SMS e ben 200GB di internet in 4G. Di cui 6,5 GB sono utilizzabili anche durante la navigazione in Europa. Questo pacchetto completo consente di restare sempre connessi, sia per lavoro che per svago.

Un elemento distintivo dell’offerta è la “Ricarica Automatica”, necessaria per ottenere l’intero pacchetto di 200GB mensili. Se il servizio non è attivo, gli utenti riceveranno solo 100GB di dati. Kena Mobile ha anche pensato a chi desidera provare la sua promo senza impegno. Dunque attivando il piano, il primo rinnovo sarà gratuito. In aggiunta, il costo di attivazione della SIM è completamente azzerato se il cliente fornisce il consenso al trattamento dei dati per scopi commerciali. Tale incentivo rende questa soluzione particolarmente appetibile, visto che non è previsto alcun vincolo di permanenza.

Kena Mobile: offerta conveniente e flessibile

La SIM Kena, in più, consente di sfruttare il servizio VoLTE. Il quale garantisce una qualità di chiamata superiore, ma solo sui dispositivi compatibili con questa tecnologia. È fondamentale verificare la compatibilità del proprio smartphone per ottenere il massimo dalla rete 4G. Chi decide di portare il proprio numero da operatori come Iliad, Poste Mobile e Fastweb Mobile, potrà usufruire di questa promo esclusiva.

L’offerta non prevede scatti alla risposta e permette una navigazione fluida. Il tutto con velocità di connessione fino a 60Mbps in download e 30Mbps in upload. All’estero, le prestazioni variano in base agli accordi di roaming stipulati con i gestori locali. Consentendo comunque una navigazione in 4G. Per garantire un utilizzo responsabile del servizio, KenaMobile specifica che i minuti illimitati devono essere utilizzati in modo lecito e secondo i principi di buona fede.

Il rinnovo della promo avviene automaticamente ogni mese, a patto che il credito residuo sia sufficiente. Se gli utenti superano la soglia di dati o SMS inclusi nel piano, si applicheranno le condizioni del piano base Kena. Quindi è fondamentale tenere d’occhio il consumo. In ogni caso l’operatore si impegna a mantenere alta la trasparenza riguardo alle tariffe e all’utilizzo della SIM. Con informative chiare e condizioni generali dettagliate.