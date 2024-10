Nonostante l’idrogeno non sia ancora al centro delle strategie delle case automobilistiche, sta pian piano entrando in scena per il futuro della mobilità sostenibile. Alcune case costruttrici del settore automotive considerano, infatti, l’idrogeno come una soluzione efficiente per andare incontro alle emissioni di CO2 provocate dai veicoli. Non a caso, tra queste, la casa automobilistica BMW punta a un modello basato sulla iX5 Hydrogen nel 2028.

Non mancano, a tal proposito, importanti investimenti che saranno indispensabili per un corretto sviluppo di tale tecnologia. Negli Stati Uniti, ad esempio, il dipartimento dell’energia ha deciso di investire 7 miliardi di dollari per poter portare avanti lo sviluppo di un’infrastruttura dedicata all’idrogeno. Scopriamo insieme maggiori dettagli sul parere di BMW in merito a questa tecnologia che nei prossimi anni potrebbe conquistare il mercato delle quattro ruote.

BMW: l’idrogeno come protagonista del futuro

Come sappiamo, la casa automobilistica BMW sta portando avanti le proprie strategie di elettrificazione dei veicoli della propria gamma ma l’idrogeno resta una tecnologia adottata. Non a caso, la casa automobilistica di Monaco di Baviera punta ad accelerare il lavoro per poter utilizzare la tecnologia a idrogeno suoi suoi veicoli.

Proprio in occasione della della Climate Week di New York dei giorni scorsi, alcuni membri del team di BMW hanno espresso la propria opinione riguardo l’adozione dell’idrogeno come alternativa ai classici veicoli. Nell’occasione è stato fatto riferimento all’importanza dello sviluppo di un’infrastruttura a idrogeno per veicoli commerciali indispensabile anche per le auto. Oltre a questo, non è mancato l’accenno ai vantaggi derivanti da tale tecnologia in alcune condizioni di guida.

Non dimentichiamo che con l’obiettivo di creare la Regional Clean Hydrogen Hubs sono stati effettuati importantissimi investimenti da parte dell’amministrazione degli Stati Uniti. Investimenti che arrivano a ben 7 miliardi di dollari e che sono indispensabili per poter realizzare validi progetti futuri. Come accennato in apertura, la casa automobilistica BMW punta a un modello basato sulla iX5 Hydrogen nel 2028.