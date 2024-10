Jeep ha conquistato il mercato europeo. A riferirlo sono i dati registrati in riferimento all’anno in corso. Nello specifico, sono state vendute 100.700 vetture con un incremento pari al 3,5% rispetto allo stesso periodo nel 2023. Eric Laforge, Head of Jeep Brand Enlarged Europe, ha commentato tali risultati con grande entusiasmo. Lo scenario delineatosi non solo evidenzia l’impegno dell’azienda, ma anche la sua capacità di adattarsi alle esigenze di diversi mercati.

Jeep conquista il mercato in Europa: dati nel dettaglio

In particolare, una delle vetture che ha riscontrato un successo maggiore è l’Avenger. Si tratta del primo SUV completamente elettrico di Jeep che ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti. Inoltre, Laforge ha anticipato l’arrivo della versione 4xe dell’Avenger. Ciò evidenzia la strategia di Jeep basata sul concetto di “Freedom of choice“. Quest’ultima si basa attraverso una gamma diversificata di vetture.

Jeep conquista l’Europa con le sue automobili. In particolare, sono vari i mercati coinvolti. Quasi il 50% delle auto è stato venduto fuori dall’Italia. Uno dei mercati in cui sono state immatricolate più vetture è la Francia. Qui sono state registrate circa 9.000 immatricolazioni. Si tratta di un aumento pari al 61% rispetto allo scorso anno. In questo modo, Jeep conquista una quota pari allo 0,6%.

Nel Regno Unito, invece, le unità vendute sono 6.000. Tale risultato risulta ancora più importante se considera il valore registrato lo scorso anno. In questo caso si parla di un aumento annuale del 155%. La quota di mercato, in questo modo, è salita di 0,2 punti percentuali, arrivando in questo modo allo 0,3%.

Infine, anche nei Paesi Bassi, Jeep ha raggiunto traguardi importanti. Nello specifico, quando si parla delle immatricolazioni, è stata registrata una crescita pari a +81% rispetto allo scorso anno. In questo caso la quota di mercato è aumentata arrivando a 0,7%. Salendo in questo modo di +0,3punti percentuali. Uno scenario davvero interessante per Jeep e per il suo futuro nel mercato auto.