Apple ha presentato Depth Pro, un innovativo modello di intelligenza artificiale capace di generare mappe di profondità 3D dettagliate a partire da immagini 2D in tempi record. Questa tecnologia promette di rivoluzionare settori chiave che richiedono una precisa consapevolezza spaziale, come la realtà aumentata e i veicoli autonomi. Finora, la percezione accurata della profondità nelle macchine necessitava di più immagini o di dati complessi raccolti dalla fotocamera. Depth Pro cambia le regole del gioco, producendo mappe di profondità ad alta risoluzione in soli 0,3 secondi, utilizzando una GPU standard.

Il modello open-source Depth Pro di Apple

La velocità e l’efficienza di Depth Pro derivano da un “trasformatore di visione multiscala” che permette al modello di gestire contemporaneamente il contesto generale e i dettagli più fini di un’immagine. Questo approccio consente di ottenere misurazioni del mondo reale, essenziali per applicazioni come la realtà aumentata, dove il posizionamento accurato degli oggetti virtuali è fondamentale. A differenza di altri modelli che forniscono solo stime di profondità relative, Depth Pro garantisce una precisione elevata, senza la necessità di un lungo addestramento su set di dati specifici, il che lo rende versatile e adattabile a una vasta gamma di scenari.

Le applicazioni di questa tecnologia sono vaste e variegate. Nel settore della realtà aumentata, Depth Pro potrebbe rendere le esperienze più realistiche e coinvolgenti, migliorando anche la navigazione e il rilevamento degli ostacoli nei veicoli a guida autonoma. Inoltre, questa tecnologia offre potenziali miglioramenti in ambiti come la visualizzazione di mobili nelle case tramite smartphone o l’analisi delle scansioni mediche.

Un ulteriore passo strategico di Apple è la decisione di rendere Depth Pro open-source, permettendo così a sviluppatori e ricercatori di accedere al codice e ai modelli pre-addestrati su piattaforme come GitHub. Questa mossa favorisce l’adozione della tecnologia e stimola ulteriori innovazioni in campi diversi. Depth Pro rappresenta un notevole progresso nell’uso dell’intelligenza artificiale per la percezione della profondità, aprendo nuove possibilità in numerosi settori grazie alla sua rapidità, precisione e flessibilità.