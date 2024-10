L’industria dei semiconduttori guarda con attenzione alle prossime GPU NVIDIA, con un annuncio significativo da parte di Foxconn, il maggiore assemblatore di elettronica a livello mondiale. L’azienda ha rivelato l’intenzione di costruire la fabbrica più grande del mondo dedicata alle schede “Blackwell”, sottolineando come l’innovazione in questo settore non sia focalizzata solo sul gaming, ma soprattutto sull’intelligenza artificiale. Questo sviluppo potrebbe beneficiare anche gli appassionati di videogiochi, ma il vero obiettivo è la crescita dell’AI.

Il successo di NVIDIA e la sua corsa all’intelligenza artificiale

Durante il Tech Day annuale di NVIDIA a Taipei, Benjamin Ting, Senior Vice President di Foxconn, ha confermato l’investimento nella nuova fabbrica, sebbene siano stati forniti pochi dettagli tecnici. Nonostante l’enfasi sull’intelligenza artificiale, non ci sono state menzioni delle attese schede video GeForce RTX di nuova generazione.

Le GPU sono elementi chiave nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale e, sebbene il componente principale che gestisce i calcoli rimanga simile, ci sono differenze sostanziali tra schede grafiche e acceleratori AI. L’idea di adattare una scheda video per il calcolo AI implica modifiche significative, come l’eliminazione delle porte per l’uscita del segnale e l’aggiunta di chip di VRAM. Tali cambiamenti rendono i macchinari di produzione per le GPU potenzialmente incompatibili con quelli per gli acceleratori AI.

Le GPU NVIDIA si sono affermate come indispensabili nella crescita dell’intelligenza artificiale, un settore in cui l’azienda ha investito a lungo, molto prima che si parlasse di AI in termini generali. Rispetto alle CPU, le GPU sono specializzate e possono eseguire operazioni in modo molto più veloce, il che le rende essenziali per i server AI utilizzati da grandi aziende come Google, Meta e OpenAI.

Con l’aumento della domanda di servizi AI al consumo, guidata in gran parte da ChatGPT, la richiesta di GPU NVIDIA è esplosa, rendendole difficili da reperire sul mercato. Questo boom ha elevato NVIDIA tra i colossi più influenti e redditizi, in compagnia di aziende come Google, Apple e Meta, consolidando il suo status nel panorama tecnologico globale.