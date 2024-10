Nel 2024, il mercato italiano dei SUV ha confermato la Jeep Avenger come la regina del segmento. Consolidando, in questo modo, il suo successo commerciale. Questo B-SUV del gruppo Stellantis è diventato il veicolo più venduto nel suo settore. Ciò grazie a un’offerta diversificata che include varie motorizzazioni. Ovvero benzina, ibride ed elettriche. È stata proprio la versatilità nelle alimentazioni ad aver favorito l’attrattiva verso un pubblico più vasto. Permettendo così alla Jeep Avenger di superare la concorrenza anche nelle vendite mondiali di SUV. A settembre 2024, esse hanno infatti raggiunto 3.959 unità. Il tutto per un totale di 30.130unità nei primi nove mesi dell’anno.

Jeep: un’offerta completa, dalle versioni elettriche all’e-Hybrid

Il successo del marchio non si limita però solo alla Avenger. Anche la Renegade 4xe ha contribuito a far crescere la quota di mercato del brand. Si parla infatti di una percentuale che si avvicina al 4,5% in Italia nel periodo gennaio-settembre 2024. Questo risultato sottolinea la solidità del marchio in un contesto sempre più competitivo. Portata avanti proprio dalla continua richiesta di questa tipologia di veicoli.

Inizialmente lanciata come modello elettrico, la Jeep Avenger propone oggi un’ampia serie di motorizzazioni. Il modello elettrico offre un motore da 156 cavalli. Alimentato da una batteria da 54kWh che garantisce un’autonomia di oltre 400km. L’offerta però non si ferma qui. È disponibile anche una versione a benzina con un motore da 1,2l e 100 cavalli. Oltre alla recente introduzione della variante e-Hybrid. Quest’ultima abbina un motore a combustione interna da 100 cavalli a un propulsore elettrico da 29cavalli.

Nel 2024, si attende inoltre il lancio della Jeep Avenger4xe. Essa utilizzerà la tecnologia Mild Hybrid a 48V con trazione integrale. Questo modello offrirà un motore turbo da 1,2 litri e 136 cavalli, combinato con due motori elettrici. Il prezzo parte da 24.500€ per la versione a benzina. Arrivando fino a 39.400€ per il modello elettrico. Rendendo così la Avenger accessibile a diverse fasce di pubblico.