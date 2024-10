DS 8: il ritorno della berlina di lusso con alcune novità

DS è pronta a svelare la DS 8, un modello cruciale per il futuro del marchio. Il brand francese, parte del gruppo Stellantis, sta infatti vivendo un periodo di transizione e non positivo. La casa ha registrato vendite in calo e deve poi fare i conti con una ristrutturazione in atto. La DS 8 è in questo momento una sfida importante, ma anche la possibile chiave per il successo. Riuscirà a ridare smalto al marchio? Le aspettative sono alte, anche perché il calo delle vendite del 33% registrato ad agosto ha messo pressione sull’intero team.

La nuova berlina, erede della DS 9, sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Avrà così un tocco di anima italiana, che non guasta mai. Il modello ambisce a posizionarsi come il punto di riferimento nel segmento delle berline di lusso combattendo con le sue più temibili rivali. Elettrificazione, eleganza francese e tecnologie d’avanguardia saranno i pilastri su cui si baserà il successo della DS 8. Sarà sufficiente per attirare nuovi clienti?

Design e tecnologia all’avanguardia della nuova DS

Secondo indiscrezioni, la 8 offrirà un design audace, con linee pensate per non passare inosservate. Molti si chiedono se DS abbraccerà completamente lo stile crossover o se proporrà una berlina dalle linee classiche, magari ispirata alla concept DS SM Tribute. Il vero punto di svolta potrebbe arrivare però sul fronte della tecnologia. Si parla di un possibile debutto del sistema di sterzata elettronica steer by wire, una soluzione innovativa che eliminerebbe il collegamento fisico tra volante e ruote. Questa tecnologia, già vista su altri modelli, permetterebbe un controllo più preciso e una personalizzazione avanzata dell’esperienza di guida. Sarà questa una delle innovazioni chiave che differenzierà la 8 dalle rivali?

Con la piattaforma STLA Medium, condivisa con le cugine Peugeot 3008 e Opel Grandland, la DS 8 sarà in grado di ospitare sia motorizzazioni ibride che elettriche, dimostrando una versatilità necessaria per affrontare le sfide future. Non ci resta che aspettare i primi dettagli ufficiali, ma tutto lascia pensare che il nuovo modello sarà protagonista assoluto del 2025.