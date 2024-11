DS Automobiles, il brand francese di lusso, ha svelato le prime immagini ufficiali di un nuovo modello elettrico. L’ultima novità del marchio che probabilmente sarà chiamato DS 8. Anche se il nome ufficiale non è stato ancora confermato, emergono già alcuni interessanti dettagli su questa vettura che promette di rivoluzionare il settore premium in termini di efficienza e design.

DS 8: design raffinato e tecnologia aerodinamica

Il nuovo modello si distingue per linee eleganti e soluzioni tecniche innovative. La caratteristica firma luminosa di DS si combina con elementi progettati per migliorarne l’ aerodinamica. Tra cui prese d’aria attive e un coefficiente di resistenza (Cx) di soli 0,24. Altri elementi come le maniglie integrate e il tetto inclinato verso il lunotto accentuano l’aspetto moderno e slanciato della vettura.

Il numero 750, ben visibile, anticipa l’autonomia WLTP massima di 750 km per la versione più avanzata. La vettura sarà basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, condivisa con la Peugeot 3008 elettrica. Ciò permette configurazioni tecniche con batterie fino a 98kWh e potenze che raggiungono i 326CV. Così da posizionare il modello come uno dei più competitivi sul mercato in termini di prestazioni e sostenibilità.

Per quanto riguarda i display digitali interni per l’ intrattenimento, essi si integrano perfettamente con il design elegante studiato per il massimo comfort. Il volante a quattro razze e le finiture curate sottolineano l’identità sofisticata del marchio.

La produzione della DS 8 avverrà nello stabilimento di Melfi, in Italia. Cosa che conferma, ancora di più, l’importanza delle risorse industriali del gruppo Stellantis. Il debutto ufficiale è atteso entro la fine del 2024. Mentre le prime consegne sono previste entro il 2025. Insomma, con l’unione di un’autonomia da record, uno stile unico e tecnologie estremamente all’avanguardia, la DS8 rappresenta un passo fondamentale nella strategia di elettrificazione del brand. Il quale punta a consolidare la propria posizione nel settore premium delle auto elettriche.