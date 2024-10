In vista di una graduale crescita nella diffusione di auto elettriche non mancano progetti e investimenti mirati ad ottimizzare la rete di ricarica. Oggi parliamo di un nuovo importante progetto che riguarda la California. A Santa Ana, infatti, tra pochissimi giorni sarà inaugurato un importante polo di ricarica dedicato ai veicoli elettrici del territorio.

Per rendere l’esperienza d’uso degli utenti del tutto ottimale, mentre si attenderà la carica completa del veicolo, si potrà accedere ad una serie di servizi dedicati all’utente tra cui servizi di ristorazione. Scopriamo insieme maggiori dettagli nel corso di questo articolo.

Auto elettriche: sempre di più le stazioni di ricarica

Quella della California, precisamente a Santa Ana, sarà una stazione di ricarica che si contraddistinguerà grazie alla presenta di un totale di 40 colonnine di ricarica rapida. Oltre a ciò, come anticipato, non mancheranno servizi dedicati agli automobilisti. Nello specifico, la stazione Rove sarà dotata di una lounge aperta 24 ore su 24, bagni, sicurezza notturna, wi-fi e servizi di ristorazione dedicati alle famiglie.

Secondo quanto diffuso, tra i 40 punti di ricarica 28 sono Supercharger V4 della casa automobilistica statunitense Tesla e 12 sono caricatori CCS di cui due con porte CHAdeMO. Non a caso, l’obiettivo del nuovo punto di ricarica per auto elettriche punta ad ottimizzare i servizi dedicati alla ricarica delle auto elettriche che, purtroppo, finora è stata piuttosto scarsa. La buona notizia è che il progetto non è destinato a fermarsi qui. Non a caso, entro la fine del 2026 saranno aperti altri 10 punti nel Sud della California ma si punta ad aprire altre stazioni anche in posti come Los Angeles.

Chiaramente le aree urbane in cui il traffico è elevato necessitano di progetti che portano alla realizzazione di stazioni di ricarica come quella che sarà inaugurata a Santa Ana tra pochissimi giorni, esattamente il 15 ottobre 2024. Non ci resta che attendere ulteriori notizie relative all’ottimizzazione delle reti di ricarica dedicate ai nuovi veicoli elettrici.