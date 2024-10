Alcune indiscrezioni evidenziano il possibile arrivo di nuove funzioni su Android Auto. In particolare, quest’ultime saranno riservate alle telefonate effettuate nel proprio veicolo.

Al momento, Android Auto supporta solo l’applicazione di composizione predefinita del telefono. Con il nuovo aggiornamento, invece, potrebbero essere presentate nuove opzioni per le chiamate. Quest’ultime saranno disponibili per tutti coloro che accedono alla versione 13.0.

Android Auto: nuovi aggiornamenti per le chiamate

Prima di evidenziare le caratteristiche è importante ricordare che le funzionalità risultano ancora in fase di sviluppo. Dunque, non è ancora certo quando verranno integrate o se qualcosa potrebbe cambiare nel corso del tempo. È stata effettuata un’analisi del codice della recente versione della piattaforma. Quest’ultima ha evidenziato alcuni indizi riguardo un nuovo supporto per le app dedicate alle telefonate offerte da terze parti.

Nel dettaglio, l’analisi fa riferimento ad un supporto per “compositori esterni”. In particolare, viene fatto riferimento ad una “lista di autorizzazioni”. Viene menzionata anche la possibilità di abilitare un’app. Inoltre, sembra che sarà presente anche un interruttore definito di “emergenza“. Quest’ultimo potrebbe essere utilizzato per effettuare il passaggio da un’applicazione ad un’altra.

Appena poco tempo fa, Google aveva anticipato il possibile arrivo di WhatsApp sulla piattaforma. In questo modo, anche la piattaforma di messaggi potrà essere utilizzata per effettuare delle telefonate attraverso il sistema per le auto. La decisione di espandere il supporto ad ulteriori applicazioni evidenzia le intenzioni dell’azienda. Con tale opzione la piattaforma diventa sempre più adattabile alle esigenze di molti più utenti.

Se l’aggiornamento si dimostrasse effettivo, rappresenterebbe un’importante novità per Android Auto. La piattaforma, infatti, offrirebbe agli utenti un’esperienza sempre più personalizzabile nelle proprie vetture. Per averne conferma sarà necessario attendere nuove dichiarazioni da parte di Google per conoscere i dettagli principali offerti dal nuovo supporto in arrivo per Android Auto. Informazione che potrebbero arrivare tra pochissimo tempo.