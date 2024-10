Microsoft ha rilasciato una dichiarazione riguardo un bug riscontrato su Word. Quest’ultimo risulta essere particolarmente grave e sta preoccupando molti utenti. Il bug agisce cancellando i file degli utenti quando quest’ultimi cercano di salvarli. Per tutti gli utenti colpiti c’è però una buona notizia. I documenti cancellati non sono persi definitivamente. Potranno essere recuperati dal “Cestino” di Windows. Ma cosa si può fare per evitare tale inconveniente?

Microsoft conferma la presenza di un bug che colpisce Word

Il problema riscontrato da moltissimi utenti potrebbe essere legato ai nomi dei file salvati localmente. Secondo quanto emerso sembra che, se un documento ha l’estensione in maiuscolo o contiene il carattere “#” nel nome potrebbe essere eliminato invece che salvato. Al momento, alcune analisi hanno evidenziato che sono coinvolti soprattutto gli utenti che utilizzano il pacchetto Office nella versione 2409.

Microsoft ha rilasciato alcuni suggerimenti per impedire che tale situazione possa presentarsi ancora. Per evitare di perdere i propri file nel processo di salvataggio, gli utenti possono procedere manualmente per salvare i dati prima di chiudere Word. Inoltre, potrebbe essere utile attivare l’opzione che non mostra il Backstage quando si aprono/salvano file utilizzando le scorciatoie sulla propria tastiera. Tale opzione è disponibile nelle Impostazioni di Word. Infine, è importante controllare e, nel caso, modificare le estensioni presenti nei file in maiuscolo.

Si tratta di interventi temporanei che risultano però fondamentali per tutti coloro che utilizzano Word per documenti importanti o per il proprio lavoro. Per evitare di perdere file rilevanti è utile seguire i suggerimenti e prestare particolare attenzione durante il processo di salvataggio.

I provvedimenti presentati possono essere d’aiuto agli utenti, ma, come detto, sono solo temporanei. Microsoft sta lavorando per risolvere il problema il prima possibile. Il team di Office è alle prese con una serie di investigazioni che dovrebbero portare ad una risoluzione definitiva della questione.