E’ arrivato il comunicato ufficiale di Sony che annuncia di aver risolto il problema. Non ci saranno modifiche nella visualizzazione degli sfondi e del news feed. Dietro la recente apparizione di pubblicità e notizie datate si cela un bug, che è stato corretto nelle ultime ore riportando alla normalità l’esperienza degli utenti.

Notizie sulla patch problematica degli annunci

Tramite l’ultimo aggiornamento di sistema, Welcome Hub ci offre un’ampia personalizzazione, inclusa un’opzione per evitare la comparsa di annunci pubblicitari. Questa notizia può sembrare fantastica, peccato che l’impostazione per gli annunci non funziona correttamente. Infatti, anche disattivando gli ads, questi continuano a comparire nella schermata principale come per magia.

Volete qualche esempio? Se si seleziona la schermata di Horizon Zero Dawn, si vede uno sfondo promozionale che annuncia l’uscita di LEGO Horizon Adventures. Anche con altri giochi avviene lo stesso fenomeno: per Gran Turismo 7 viene pubblicizzato un aggiornamento di tre mesi fa, mentre per Suicide Squad: Kill the Justice League appare un’immagine legata a un evento in-game che si è svolto sette mesi fa.

Attualmente l’unica cosa che possiamo fare per rimuovere questi background promozionali è disconnettere la console da internet. Facendo questo ci verrà concesso di visualizzare solamente l’artwork originale dei giochi, senza pubblicità o notizie su eventi in-game.

L’ultimo aggiornamento di Sony ha introdotto anche la ricarica adattiva per il DualSense, ma non è compatibile con la PS5 Fat. Sony ha anche rimosso la funzione “Attività”, simile al Quick Resume di Xbox Series X/S. Fortunatamente tale problematica è stata risolta da parte di Sony, in quanto particolarmente fastidiosa per l’utente finale, il quale si sarebbe indiscutibilmente ritrovato con una PlayStation costellata di annunci pubblicitari non richiesti, soprattutto dopo che è stato speso non poco denaro per il suo acquisto definitivo (considerando anche i recenti aumenti dei prezzi).