La versione 129 di Microsoft Edge introduce importanti cambiamenti, focalizzati sull’ottimizzazione dell’usabilità e sulla riduzione della presenza ingombrante della sidebar. Con questo aggiornamento, infatti, la barra laterale è ora nascosta per impostazione predefinita su Windows 11, una scelta basata sullo scarso utilizzo da parte degli utenti.

Secondo Windows Latest, che ha esaminato le nuove opzioni della sidebar, sono state introdotte tre impostazioni: “Sempre attiva”, “Nascosta automaticamente” ed “Off”. Tra queste modalità quella che spicca di più è “Nascondi automaticamente“, che permette di tenere la barra laterale nascosta, rendendola visibile solo cliccando sull’icona di Copilot. Questa modifica mira a ridurre l’ingombro visivo di funzioni considerate spesso superflue, offrendo un’esperienza di navigazione più leggera.

Vediamo le altre novità che presto Microsoft renderà disponibili

Tra le altre novità Microsoft ha eliminato la funzione del portafoglio cripto, insieme a miglioramenti nella gestione della memoria. Ma il colosso dell’informatica non si ferma qui visto che in cantiere ci sono ulteriori aggiornamenti che mirano a rendere Edge ancora più efficiente e personalizzabile. Gran parte dell’hype è focalizzato per il miglioramento del riconoscimento e della traduzione nei file PDF, una funzione particolarmente utile per le lingue meno comuni.

La pagina delle impostazioni verrà semplificata con l’introduzione di sottosezioni e impostazioni rapide per facilitare la navigazione e l’accesso alle varie opzioni.

C’é molta attesa anche per la funzionalità che permette di impostare un limite massimo di utilizzo della RAM per il browser. Questo strumento andrà ad offrire agli utenti un maggiore controllo sulle risorse di sistema, che sarà particolarmente vantaggioso per chi utilizza dispositivi con risorse limitate.

Queste modifiche andranno ad assecondare le crescenti esigenze degli utenti che desiderano un browser veloce e non invasivo, migliorando la facilità di utilizzo di Windows Edge. Voi cosa ne pensate di questa decisione? e soprattutto quanti di voi usano tale barra sul proprio computer?.