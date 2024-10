Offerte Comet: tecnologia a prezzi ULTRA STRACCIATI

L’autunno è qui e con esso arriva un Halloween pieno di sorprese da Comet, ma questa volta non saranno zucche e fantasmi a stupirvi! Preparatevi a un’ondata di offerte incredibili che faranno felice tutta la vostra famiglia. Troverete qualità, tecnologia e risparmio. Anche quest’anno Comet non si è risparmiato con sconti da urlo su tantissimi prodotti eccezionali, perfetti per chi cerca innovazione senza dover rinunciare alla super convenienza. Curiosi di scoprire quali occasioni vi aspettano? Non c’è bisogno di aspettare oltre!

Smartphone, Notebook e Intrattenimento: offerte da non Credere solo da Comet

Comet ha preparato per voi un catalogo così vasto da soddisfare ogni esigenza, grande o piccola che sia. Partiamo dagli smartphone: se avete bisogno di un dispositivo nuovo, il ZTE Nubia Neo 2 5G, con ben 256GB di memoria, è in offerta a 199,00 euro. Preferite qualcosa di ancora più economico? Il Brondi XL è la soluzione perfetta a soli 79,90 euro. Chi potrebbe offrirvi di meglio? Per chi invece sogna in grande, c’è il Samsung Galaxy Book3 360, un notebook convertibile di alta fascia in vendita a soli 999,00 euro. Avete mai visto un prezzo così competitivo per un prodotto di questa qualità? Difficile, vero? E se siete gamer, vi aspetta una chicca: il controller Xbox Wireless Astral Purple, in offerta a 49,99 euro, perfetto per aggiungere stile e funzionalità alle vostre sessioni di gioco. C’è anche nella versione rossa, per chi ama variare!

Non solo smartphone e gaming! Comet ha pensato anche al vostro intrattenimento domestico con sconti spettacolari su TV e elettrodomestici. Sognate una visione perfetta per film e serie? La Samsung OLED da 55” è super scontata a 1.099,00 euro, mentre per chi preferisce uno schermo più grande, la Hisense QLED da 65” è in offerta a 549,00 euro. Incredibile, no? E per chi vuole rinnovare la casa, anche gli elettrodomestici sono protagonisti delle promozioni Comet. La lavatrice LG AI DD da 10 Kg è vostra per soli 499,00 euro. E non preoccupatevi del pagamento: grazie alla rateizzazione, potrete dilazionare il costo senza pensieri. Cosa aspettate? Andate qui sul sito per gli acquisti.