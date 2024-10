Google Pixel 8 Pro è lo smartphone che gli utenti devono acquistare subito nel momento in cui sono interessati ad un device che offra una pura esperienza Android Stock, ma che allo stesso tempo metta sul piatto le migliori specifiche tecniche del momento, nonostante al giorno d’oggi non sia propriamente l’ultima versione disponibile sul mercato.

Il modello presenta dimensioni leggermente superiori alla media, raggiungendo per la precisione 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri di spessore, con un peso comunque di 213 grammi complessivi. Lo smartphone presenta un display da 6,7 pollici di diagonale, trattasi di un LTPO OLED che può raggiungere una risoluzione di 1344 x 2992 pixel, ed anche una densità di 490 ppi, protetto comunque da Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 8 Pro: che occasione oggi su Amazon

Il prezzo di questo Google Pixel 8 Pro non poteva essere migliore sotto molteplici punti di vista, a conti fatti il prodotto viene commercializzato con un listino di quasi 1200 euro, ma solamente in occasione degli Amazon Prime Days di Ottobre, ecco arrivare lo sconto che nessuno si aspettava di vedere: oggi basteranno 799 euro per il suo acquisto, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi e completamente no brand. Può essere vostro a questo link.

Sotto il cofano gli utenti si ritrovano a fronteggiare un processore di quasi ultima generazione, stiamo parlando dell’eccellente Google Tensor G3, che viene affiancato da una GPU Immortalis-G715s MC10, con alle spalle anche 12GB di RAM ed una memoria interna che purtroppo non risulta essere espandibile tramite l’ausilio di una microSD esterna. Eccellente è il comparto fotografico, dove trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare da 48 megapixel ed un teleobiettivo da 48 megapixel. Non male nemmeno la batteria da 5050mAh.