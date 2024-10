Chi non vorrebbe un riscaldamento che si adatta alle proprie abitudini e aiuta a risparmiare energia? La termovalvola smart FRITZ!DECT 302 nasce proprio con questo scopo, offrendo una gestione personalizzata della temperatura in casa. Collegandola al proprio FRITZ!Box tramite lo standard DECT ULE, è possibile controllarla comodamente da smartphone, tablet o FRITZ!Fon. L’installazione è facile e veloce. Basta fissare la termovalvola a qualsiasi radiatore e collegarla al FRITZ!Box premendo un solo tasto. Tutto può essere gestito direttamente dall’interfaccia del FRITZ!Box. Non è fantastico poter impostare temperature diverse per i giorni della settimana o per ogni fascia oraria? Si possono anche creare programmi ad hoc per i periodi di vacanza, evitando sprechi di energia.

Ma FRITZ!DECT 302 non è solo una semplice valvola. Grazie al suo display e-paper ad alto contrasto, la lettura della termovalvola è chiara e facile. La durata della batteria, poi, è prolungata grazie alla sua alta efficienza energetica. Le sue funzioni smart, come il rilevamento di finestre aperte e la protezione antigelo, garantiscono un comfort ottimale e una gestione efficiente del riscaldamento.

Controllo in ogni momento grazie alla nuova Termovalvola intelligente

Vi siete mai chiesti quanto sarebbe comodo regolare il riscaldamento da remoto? Con FRITZ!App Smart Home, è possibile farlo anche quando non si è a casa. Basta un tap per modificare la temperatura del salotto mentre si è in ufficio o in vacanza. Ma come si fa ad evitare che qualcuno modifichi accidentalmente le impostazioni? FRITZ!DECT 302 dona una soluzione anche a questo possibile problema. Il device, infatti, possiede il blocco tasti. La termovalvola inoltre è protetta da accessi non autorizzati, garantendo il massimo assoluto di sicurezza e privacy. Con la notifica push via e-mail, l’utente è anche sempre aggiornato sul livello di batteria o eventuali problemi di connessione. La termovalvola invia automaticamente un avviso per segnalare la necessità di interventi, assicurando un funzionamento continuo e senza intoppi. Insomma, FRITZ!DECT 302 non è solo una semplice valvola! Possiamo dire che è un dispositivo smart che tutti dovrebbero avere.