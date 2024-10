Motorola annuncia l’arrivo in Italia di uno smartphone unico, che fa della resistenza la sua principale qualità: il Moto G75 5G. Il primo smartphone della serie Moto G certificato militarmente sta attirando l’attenzione per il suo design elegante, che non accantona la capacità di resistere agli urti, anzi. L’azienda sembrerebbe essere stata in grado di dar vita a un prodotto decisamente interessante, adatto ai ritmi frenetici dei consumatori.

Design e scheda tecnica del nuovo Moto G75 5G

Il Moto G75 5G sta per arrivare in Italia. Lo smartphone si presenta nel migliore dei modi e attira immediatamente l’attenzione per la sua peculiare resistenza agli urti, che lo rende il primo smartphone Moto G con certificazioni militari (MIL-STD-810H). Il dispositivo sarà infatti in grado di resistere a cadute da ben 1.2 metri di altezza e di reagire in maniera ottimale anche in caso di variazioni di pressione o condizioni meteo e di temperature estreme. Grazie al suo Corning® Gorilla® Glass 5, il display si dimostra decisamente resistente agli urti e alla polvere, con protezione subacquea IP68. Punto forte dello smartphone è anche la presenza della tecnologia Water Touch, che consente di utilizzare il display anche con le mani eccessivamente bagnate o, ad esempio, in caso di pioggia.

Le funzionalità AI recentemente introdotte dai colossi rivali sui loro top di gamma non potevano essere assenti. Il Moto G75 5G è il primo modello con piattaforma Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform e quindi in grado di offrire delle prestazioni eccellenti supportando intelligenza artificiale, connettività 5G e Wi-Fi 6/6E.

Non lascia indifferenti, inoltre, il comparto fotografico con tre sensori di cui un principale da 50 MP Sony-LYTIATM 600, dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine e in grado di garantire un’ottima qualità anche in condizioni di scarsa luminosità; ad accompagnarlo, un sensore Flicker che migliora ulteriormente la qualità della luce e un ultra grandangolare da 8 MP. La parte anteriore del dispositivo, invece, accoglie una fotocamera da 16 MP per i selfie. Il supporto alle funzioni di Google Photo rende il tutto ancora più interessante offrendo agli utenti la possibilità di sfruttare funzionalità AI tramite le quali potranno realizzare scatti incredibili.

In Italia il Moto G75 5G sarà disponibile a partire dalla metà del mese di novembre. Il costo di partenza ammonterà a 299,00 euro.