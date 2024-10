Apple vuole rendere i propri smartphone sempre più a misura dei propri utenti. Per questo, gli iPhone 16 si sono tinti di colorazioni insolite e particolari come il rosa, il verde e il blu, proprio per rispettare la voglia di unicità degli appassionati della mela.

Di contro, gli iPhone 16 Pro presentano colori più tradizionali come il titanio nero, titanio naturale, titanio bianco e titanio sabbia. Il motivo è legato alla differente utenza che si trova a dover scegliere tra il modello base e la variante Pro.

Tuttavia, sembra che Apple voglia rivoluzionare questo aspetto introducendo una maggiore varietà cromatica sui prossimi modelli. L’azienda della mela continuerà a proporre colorazioni uniche anche sugli iPhone 17 previsti per il prossimo anno.

Inoltre, stando a quanto condiviso dal noto leaker Majin Bu, sui modelli Pro arriveranno tre tonalità inedite fino ad ora. Si tratta dei colori denominati Teal Titanium, Green Titanium e Dark Green Titanium.

Apple sta valutando nuove tonalità esclusive da lanciare con i prossimi iPhone 17 Pro abbandonando le colorazioni tradizionali

Trattandosi di indiscrezioni trapelate con quasi un anno di anticipo, è difficile che Apple abbia già preso decisioni definitive in merito. Tuttavia, secondo il leaker, il Teal Titanium è la colorazione in cui arrivo è più probabile.

Infatti, l’attuale gamma iPhone 16 offre la colorazione Teal che tende al verde. Siamo certi che la valutazione ufficiale sarà basata sui dati di vendita e, se questi dovessero essere soddisfacenti, Apple potrebbe decidere se seguire questa strada.

L’eventuale colorazione Teal Titanium sarebbe un’esclusiva degli iPhone 17 Pro con la colorazione Teal riproposta per le versioni non “Pro”. Questo approccio andrà in controtendenza rispetto a quanto fatto fino ad ora, con l’utilizzo di colorazioni più tradizionali sui propri smartphone. Purtroppo, al momento è troppo presto per scoprire quali saranno i colori ufficiali dei prossimi device Apple ma siamo certi che ci saranno novità interessanti.