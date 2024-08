Moto G Power 2025: un successore inatteso giunge a capolino

Nonostante il Moto G Power 5G 2024 sia stato lanciato solo a marzo negli Stati Uniti, Motorola sembra già pronta a introdurre il suo successore. A soli cinque mesi dal lancio del modello precedente. Si tratta del MotoG Power5G 2025, noto anche come “Vegas XT2515-1“. Le somiglianze con la versione del 2024 sono evidenti. Il design mantiene i bordi piatti e un modulo fotocamera integrato. Eliminando l’effetto “isola” visto in molti telefoni moderni.

Un dettaglio interessante riguarda la finitura della cover posteriore. La quale sembra essere in pelle vegana. Una scelta già adottata da Motorola per altri dispositivi recenti. Questo aspetto conferisce allo smartphone un look sofisticato e una sensazione al tatto diversa rispetto ai tradizionali materiali in plastica o vetro. Ad ogni modo, le informazioni disponibili a riguardo sono ancora molto limitate. In più non è chiaro se vi è l’intenzione di lanciare il Moto G Power 5G 2024 in altri mercati. Almeno prima dell’arrivo del 2025.

Cosa aspettarsi dal Moto G Power5G

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del Moto G 2024, si pensa che il prossimo modello seguirà una linea simile. Solo con qualche miglioramento in termini di capacità e prestazioni. Esso è dotato di un display LCD da 6,7” con risoluzione FHD+. Il tutto alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7020. La memoria RAM ammonta a 8GB, espandibile fino a 16GB tramite modalità virtuale. Mentre lo spazio di archiviazione interno è di 128GB, ma può arrivare a 1TB.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Oltre che una camera anteriore da 16MP. In più, il telefono è equipaggiato con una batteria da 5.000mAh. Assolutamente in grado di supportare la ricarica cablata a 30W e quella wireless a 15W. Dunque seil Moto G Power 5G 2025 seguirà questa stessa filosofia, possiamo aspettarci un prodotto destinato alla fascia economica ma con caratteristiche più che competitive. Così da poter contare su un ottimo rapporto qualità-prezzo.