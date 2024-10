C’è aria di novità in casa Iliad. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di apportare alcune piccole modifiche al suo catalogo di offerte. In particolare, l’operatore ha chiuso la disponibilità dell’offerta Iliad Giga 120. Al suo posto, invece, l’operatore ha fatto ritornare una delle sue precedenti offerte. Si tratta dell’offerta mobile denominata Iliad Flash 150. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad spiazza, ritorna la super offerta mobile Iliad Flash 150

A partire dalla giornata di ieri 8 ottobre 2024 l’operatore telefonico Iliad ha deciso di far tornare una delle sue super offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha fatto tornare la super offerta mobile denominata Iliad Flash 150. Quest’ultima, in particolare, va così a sostituire per il momento l’offerta Iliad Giga 120, che al momento risulta non essere più disponibile.

Secondo quanto riportato in queste ore dall’operatore, l’offerta in questione resterà disponibile all’attivazione per circa un mese. Gli utenti interessati avranno infatti tempo fino al prossimo 5 novembre 2024, salvo ovviamente eventuali proroghe dell’operatore. Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+.

Nel bundle dell’offerta sono poi i costi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti verso tutti i numeri. La cosa sorprendente è che questa offerta arriva ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti anche verso alcune destinazioni straniere, il tutto al costo di soli 7,99 euro al mese. Tra queste destinazioni, sono comprese:

Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.