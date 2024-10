Apple: ecco la compatibilità dei controller Xbox cablati su iPhone, iPad e Mac

Vi è mai capitato di voler giocare ad un titolo sul vostro iPhone, sul vostro iPad o sul vostro MacBook in maniera quasi professionale? Certo, in molti già sanno che è possibile collegare dei controller sia della PlayStation che dell’Xbox, ma nessuno sa che oggi c’è una nuova notizia riguardante proprio questi ultimi: è arrivata finalmente la compatibilità per poter usare i pad di Microsoft cablati. Esatto, proprio così: chi vorrà giocare con il suo smartphone, con il suo tablet o con il proprio computer di Apple, potrà farlo collegando via cavo un controller dell’Xbox.

Prima di questo nuovo aggiornamento, i dispositivi di Cupertino consentivano la connessione con i joystick, ma almeno per quanto riguarda Xbox solo lato wireless in Bluetooth. Sony aveva già attivato la possibilità di giocare con un controller PlayStation ed ora vale lo stesso anche per il pad di Microsoft.

Apple: ora il pad dell’Xbox può essere usato con il cavo

Era davvero difficile, almeno secondo quanto detto da un ingegnere di Apple, implementare questa possibilità. Lo standard USB usato dei controller Xbox cablati è totalmente diverso ed ha un protocollo personalizzato. Finalmente ora tutto questo è possibile, anche per i dispositivi del passato che presentano una porta Lightning. In quel caso, ovviamente sarà necessario un adattatore apposito, mentre per i dispositivi più nuovi che possiedono una porta USB-C, servirà solo collegare il controller con l’apposito cavo.

Per quanto concerne iOS 18 e iPadOS 18 inizialmente il controller non si vedrà all’interno delle impostazioni, siccome sarà collegato via USB. Funzionerà dunque in automatico una volta che partirà il titolo a cui giocare. Su MacOS 15 Sequoia invece bisognerà collegare il joystick e dargli il permesso di connessione, per poi vederlo dopo nelle impostazioni dei Game Controller con tanto di logo ufficiale. Tutto sarà molto più semplice di quello che credete.