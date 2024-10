A quanto pare vedremo arrivare molto presto un nuovo smartphone a marchio Honor. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto produttore tech ha rivelato tramite alcuni teaser un imminente annuncio che si terrà a breve, ovvero il prossimo 16 ottobre 2024. Durante questo evento, secondo alcune indiscrezioni emerse in rete, l’azienda potrebbe svelare la nuova serie di smartphone Honor X60. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor X60, l’azienda potrebbe annunciare la nuova serie il 16 ottobre 2024

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Honor ha rivelato che terrà a breve un importante evento di presentazione ufficiale. Come già accennato in apertura, questo evento si terrà fra pochissimi giorni, in particolare durante la giornata del 16 ottobre 2024. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, sembra che i protagonisti di questo evento saranno i nuovi smartphone della serie Honor X60.

Per il momento, l’azienda non ha confermato ufficialmente che saranno annunciati effettivamente questi nuovi smartphone. Tuttavia, lo lascia pensare il fatto che non molto tempo fa l’azienda abbia già presentato in Cina un membro di questa famiglia, ovvero il nuovo Honor X60i. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato, con un design piuttosto curato e moderno.

Quest’ultimo, in particolare, dispone di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED. La diagonale è pari a 6.7 pollici con una risoluzione pari al FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Particolarità di questo smartphone è poi la presenza di un doppio foro centrale (un po’ in stile Dynamic Island di Apple) dove sarà collocato almeno un sensore fotografico anteriore da 8 MP. Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo c’è il soc MediaTek 6080.

Come già detto, comunque, conviene attendere ulteriori conferme ufficiali da parte dell’azienda tech Honor. Vi terremo aggiornati se durante l’evento che si terrà il prossimo 16 ottobre 2024 saranno annunciati effettivamente i nuovi smartphone della serie Honor X60.