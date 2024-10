Eureka E20 Plus è un robot aspirapolvere che cerca di portare il mercato del settore con i piedi per terra, proponendo una soluzione dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, capace di avvicinare il consumatore al suo acquisto, promettendo prestazioni di ottimo livello: a partire dalla potenza elevata, dal panno in grado di alzarsi dal pavimento, e non solo. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

All’interno della pratica confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento sin da subito, in particolare abbiamo: robot aspirapolvere e stazione di svuotamento, 2 spazzole laterali, una spazzola a rullo principale (già installata), 2 mocio (di cui uno già installato ed uno di riserva), 2 filtri HEPA installati ed il contenitore per la polvere da 2 litri. Di base, come avete potuto voi stessi notare, mancano ricambi, se non nel caso del mocio, una prassi ormai comune e diffusa ad ogni livello di prezzo, e per questo motivo non è da considerarsi come un aspetto negativo.

Robot aspirapolvere: design

Da un punto di vista puramente estetico, il robot non presenta particolari differenze da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, essendo realizzato prevalentemente in plastica, con finitura opaca sulla superficie superiore (che non trattiene impronte o sporco), intervallata da parti lucide sul frame, più che altro dove troviamo sensori per lo spostamento negli ambienti. I materiali utilizzati sono di ottima qualità, sono affidabili e resistenti, oltre che duraturi per l’utilizzo sul lungo periodo.

Il prodotto presenta una diagonale di 35 centimetri, dimensione più che allineata con gli standard del settore, ed un’altezza di 9,7 centimetri. In questo caso notiamo un livello leggermente superiore ad altri, a “causa” della presenza della torretta LiDAR, utile per la navigazione; nulla toglie alla sua piena possibilità di pulire perfettamente anche al di sotto di tavolini o mobili bassi. Ribaltando il dispositivo possiamo trovare due spazzole laterali, utili per raccogliere la sporcizia nelle aree più lontane ed avvicinarle alla spazzola centrale, la quale presenta un design anti-groviglio, perfetto per chi ha animali in casa o i capelli particolarmente lunghi.

Superiormente si trovano tre pulsanti, che possono essere sfruttati dal consumatore per il controllo della pulizia senza l’ausilio dello smartphone (nell’eventualità, ad esempio, che non sia presente una connessione negli ambienti),il contenitore per la polvere è posto sotto il coperchio, mentre posteriormente può essere integrato un serbatoio dell’acqua per il lavaggio.

Stazione di svuotamento – Design

Eureka E20 Plus viene commercializzato con una stazione di svuotamento automatica, anch’essa realizzata prevalentemente in plastica, ma dal design estremamente riconoscibile. Il forma factor è cilindrico, con base a mezzaluna e due alloggiamenti nella parte anteriore: inferiore per la ricarica e lo svuotamento del robot aspirapolvere, superiore per il contenitore della sporcizia. Come potete notare dalle immagini, quest’ultimo è trasparente, ovvero non presenta alcuna copertura che ostruisce la vista, il che è piacevole da un punto di vista pratico, perché permette di vedere in ogni momento il livello raggiunto, ma dall’altro lato potrebbe essere ritenuto antiestetico, proprio perché la polvere sarebbe sempre in “bella vista“.

Il sistema di (s)blocco del contenitore è facilitato, alla portata davvero di ogni consumatore, poiché è ad incastro, presentando oltretutto una comoda maniglia superiore per il sollevamento dello stesso. Il voler integrare una componente, o parte, di colore viola, offre quel tocco di colore in più che indiscutibilmente va a spezzare la monotonia di un prodotto altrimenti completamente nero. Il meccanismo di apertura del contenitore, per lo svuotamento, non potrebbe essere più semplice, basta premere un singolo pulsante e tutto verrà espulso, senza sporcarsi le mani o quant’altro.

Robot – prestazioni

Eureka E20 Plus raggiunge una potenza di aspirazione di 8000 Pa, il 100% in più del modello precedente, con navigazione DuoDetect AI 3D, tecnologia che permette di riconoscere e distinguere facilmente gli oggetti che incrocia sul proprio cammino, evitandoli. Il funzionamento è garantito a prescindere dalle condizioni di illuminazione, è bene sapere che il prodotto riesce a spostarsi tranquillamente, con una più che discreta precisione, anche al buio completo (data la presenza di sensori laser nella parte anteriore). Come vi abbiamo anticipato, il prodotto è ideale per gli utenti con animali domestici, data la presenza di una spazzola a rullo in gomma a forma di V che va a ridurre del 14% l’aggrovigliamento di capelli o di peli di animali domestici, rispetto ad una spazzola tradizionale.

Nella navigazione all’interno degli ambienti viene particolarmente sfruttato il sensore PSD, con il quale vengono rilevati i bordi, facilitando di molto la pulizia tramite la spazzola laterale. Non temete se in casa avete piccoli dislivelli, le ruote motrici del robot aspirapolvere permettono di superare altezze fino a 20 millimetri (2 centimetri), senza sforzo o perdite di qualità dell’aspirazione. Eureka E20 Plus integra anche funzione di lavaggio, l’utente può collegare nella parte posteriore il contenitore per l’acqua ed un piccolo mocio, il quale va a lavare il pavimento, in modalità duale: aspirazione e lavaggio nello stesso momento (prima aspira, poi lava). Una funzione innovativa, per questa fascia di prezzo, è il il sollevamento del mocio, nel momento in cui il robot dovesse riconoscere un tappeto, grazie ai sensori inferiori, il sistema provvederà ad alzare il mocio di circa 10 millimetri.

All’interno del dispositivo è possibile trovare una batteria da 5200mAh, un quantitativo che a prima vista potrebbe apparire insufficiente, ma che in termini pratici riesce a soddisfare perfettamente le aspettative dei consumatori, che si ritrovano a poter godere di una autonomia complessiva di 180 minuti di utilizzo continuativo. In altri termini, è possibile pensare, con una sola passata, di pulire anche 300 metri quadrati di pavimento, più che sufficiente. Nell’eventualità in cui la carica non fosse sufficiente, da notare che è presente la solita funzionalità che porta il device a tornare alla base, ricaricarsi lo stretto necessario, e poi terminare l’operazione precedentemente interrotta.

Stazione di svuotamento – prestazioni

Una volta che il robot è tornato alla stazione, il sistema provvede, indipendentemente da quanto sporco sia stato raccolto, allo svuotamento del contenitore interno, una procedura che richiede 15 secondi al massimo, e non eccessivamente rumorosa, che va a riempire il contenitore della stazioni stessa da 2 litri (il quale comunque deve essere vuotato all’incirca una volta al mese). All’interno della stessa stazione possiamo trovare un sistema di filtrazione che cattura la polvere, questi è composto da: un ciclone multicono, un filtro a griglia, un filtro realizzato in cotone MIF, un classico HEPA ed un filtro in tessuto a densità elevata. Tutto l’insieme di tali componenti punta a mantenere la casa il più sana e pulita possibile, rimuovendo un numero spropositato di batteri (separa il 98% di polvere dallo sporco).

Applicazione ufficiale

Eureka E20 Plus è un robot aspirapolvere che può essere utilizzato senza connessione internet, sfruttando i pulsanti posizionati superiormente, ma allo stesso tempo l’utente può collegarlo al WiFi di casa, per controllare ogni pulizia tramite il proprio smartphone. Al primo avvio viene effettuata la mappatura dell’abitazione, con possibilità di suddividere le aree in stanze, per facilitare poi la successiva pulizia a zone; nell’eventualità in cui l’abitazione si sviluppi su più livelli, a patto che l’utente sposti fisicamente il robot da un piano all’altro, è possibile memorizzare fino a 4 mappe differenti (settando anche le eventuali zone vietate, dove non pulire). L’applicazione, disponibile sia per Android che per iOS, è dotata di una interfaccia estremamente semplificata, adatta anche per un pubblico inesperto, con menù raccolti alla perfezione, e funzioni facilmente raggiungibili (oltre che comprensibili).

Conclusioni

In conclusione Eureka E20 Plus lo possiamo davvero considerare un affare, un prodotto capace di racchiudere al proprio interno tutte le funzionalità di base che ci saremmo aspettati di vedere, anzi riuscendo ad andare anche ben oltre le più rosee aspettative. I materiali utilizzati per la realizzazione sono di ottima qualità, sono resistenti ed affidabili, il design è moderno, con quel tocco di viola (che caratterizza i modelli Eureka), capace di accrescerne ulteriormente l’eleganza. L’altro punto forte è sicuramente la potenza di aspirazione, una delle più alte del settore, sebbene comporti una rumorosità da tenere in conto, in determinati momenti della pulizia. Le funzionalità che si possono raggiungere non si discostano molto dalla concorrenza, ciò che convince è anche il design della base, molto più lineare e piccola, nonché lo stesso robot aspirapolvere, capace di insinuarsi senza problemi anche nelle zone più nascoste e difficili dell’abitazione. Molto bene l’assenza del sacchetto, così da limitare le spese accessorie, e l’applicazione, ben fatta ed assolutamente intuitiva per tutti gli utenti, anche i meno esperti.

Il prezzo di vendita di un prodotto così qualitativo è tutt’altro che elevato, in confronto a ciò che oggi il mercato può offrire, se considerate a tutti gli effetti che basteranno 429,99 euro per il suo acquisto. L’ordine può essere effettuato, premendo il box seguente, direttamente su Amazon, con consegna presso il vostro domicilio in pochissimi giorni. E’ prevista, come sempre del resto, anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, con la quale sarà possibile coprire ogni difetto di fabbrica (eventuale), non i danni accidentali causati dall’utente. Le modalità di acquisto su Amazon restano pressoché invariate, con la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni dalla ricezione, anche gratuitamente e senza un valido motivo.