MediaTek: ora è ufficiale il potentissimo chip Dimensity 9400

L’attesa è stata tanta e le indiscrezioni altrettante ma ora tutto è realtà: il nuovo processore di MediaTek è ufficiale. Ecco dunque il Dimensity 9400, un chipset di ultima generazione che è stato progettato appositamente per offrire agli utenti delle prestazioni elevate e anche un’ottima efficienza dal punto di vista energetico. Realizzato con la tecnologia produttiva a 3 nm, questo piccolo chip riesce a portare ancora più in alto le capacità rispetto a quanto visto con il suo predecessore.

Tra le novità più importanti che presenta il nuovo Dimensity 9400 cioè sicuramente l’architettura “All Big Core” di seconda generazione. Già l’anno scorso, infatti l’azienda ha abbandonato l’utilizzo dei core più piccoli, optando per quelli più grandi. Da qui ne derivano diversi vantaggi.

MediaTek ha lanciato il suo nuovo Dimensity 9400: ecco le caratteristiche

La nuova configurazione di cui beneficia l’ultimo chip di casa MediaTek include un core Arm Cortex-X925 che supera i 3,62 GHz, accompagnato da tre core Cortex-X4 e quattro core Cortex-A720. L’azienda sostiene che questa configurazione sia in grado di fornire un grande incremento addirittura pari al 35% in più per quanto riguarda le prestazioni single-core e del 28% nelle prestazioni multi-core rispetto al modello precedente.

Un altro punto di forza del Dimensity 9400 è certamente la sua efficienza energetica, migliorata del 40% grazie al processo produttivo a 3 nm di TSMC. Questo si traduce in una durata della batteria più lunga e in un utilizzo diverso delle risorse, tutti aspetti fondamentali per gli smartphone moderni.

Al momento sono tanti i dispositivi che dovrebbero ospitare al loro interno questo nuovo processore. Tra tutti non può che risaltare la prossima serie VIVO X200 insieme alla serie Find X8 di OPPO. Almeno per il momento non si hanno informazioni riguardo alle prestazioni effettive del chip, ma ben presto i primi test cominceranno a spuntare sul web per fornire delle prove reali.