Netflix lancia una nuova serie tv

“Inganno” è stata diretta dal regista Pappi Corsicato. Mentre è stata prodotta da Cattleya. È un thriller sentimentale che, come accennato, promette di andare contro le convenzioni esponendo una serie di verità scomode. Secondo quanto dichiarato dal regista la serie tv in arrivo su Netflix è una sorta di melodramma che unisce diversi generi. Inoltre, sono state utilizzate diverse tecniche per creare suspense.

“Inganno” è ambientata in Campania. Tutto ha inizio da una donna matura che riscopre una nuova fase per la sua vita grazie ad un nuovo rapporto. La protagonista è Gabriella (Monica Guerritore) proprietaria di un hotel in Costiera Amalfitana. La vita della donna di sessant’anni è sconvolta dall’arrivo di Elia (Giacomo Gianniotti) coetaneo del primo figlio di Gabriella. Tra i due inizia una relazione che va contro le convenzioni sociali. Inoltre, mette in crisi anche gli equilibri familiari dei protagonisti.

La nuova serie su Netflix, oltre ad affrontare il tema della differenza di età, intende esplorare anche argomenti considerati delicati. Come, ad esempio, il desiderio sessuale in età matura. Con tali premesse, la novità in arrivo sulla piattaforma streaming promette di essere particolarmente interessante. Con una narrazione costruita appositamente, Netflix intende attirare l’attenzione di tutti i suoi utenti. La nuova serie, accattivante ed interessante, ha provato a sollevare le aspettative del pubblico. Non resta che attendere il suo arrivo sulla piattaforma per scoprire se verranno effettivamente rispettate le attese create. Nel frattempo, in rete è possibile visionare il trailer ufficiale della serie tv italiana in arrivo su Netflix.