Braun: per l'Amazon Prime Day tantissime offerte

L’Amazon Prime Day sta tornando, chiamato in quest’occasione Festa delle Offerte Prime, l’8 e 9 ottobre, e come sempre è possibile trovare una selezione di prodotti Braun, i bestseller dell’azienda: dispositivi per la regolazione e rifinitura della barba, ma anche strumenti per l’epilazione e la rasatura per lui e per lei.

I prodotti Braun da non perdere

Braun Skin i-Expert

Il primo depilatore con luce pulsata con intelligenza reattiva e app integrata, che impara e si adatta alla pelle, per migliorare le sessioni di epilazione, con risultati che si possono notare già dal primo utilizzo*, ottenendo fino a 1 anno e mezzo di pelle liscia**. La tecnologia utilizzata sfrutta un sensore per la protezione della pelle, adattando automaticamente la potenza dell’impulso alla tonalità della pelle stessa, guidando l’utente in modo interattivo durante il trattamento. Così facendo l’utilizzatore ha il controllo e può procedere in modo sicuro e dermatologicamente testato. Il prodotto può essere utilizzo su tutto il corpo (gambe, ascelle, zona bikini e baffetto) in meno di 10 minuti ogni 7 giorni, e il calendario intelligente riorganizza le sessioni adattandole ai nostri impegni, ai progressi che sono stati raggiunti e agli obiettivi da raggiungere.

* Basato sui dati relativi alle recensioni dei consumatori raccolti dall’app (nov’23-Apr’24). I risultati individuali possono variare.

** seguendo un regime di trattamento, i risultati individuali possono variare)

Braun Silk-Epil 9 Flex

Disponibile nelle eleganti colorazioni oro e rosé, questo è il primo epilatore al mondo dotato di una testina completamente flessibile, capace di adattarsi perfettamente alle curve del corpo. La grande innovazione è la funzione Smart Touch, che rende l’epilazione facile e delicata, ideale per le aree più sensibili. Inoltre, la testina è equipaggiata con la tecnologia MicroGrip, garantendo una precisione superiore e catturando peli fino a tre volte più corti rispetto alla ceretta (fino a 0,5 mm), lasciando la pelle liscia per un massimo di 4 settimane.

Braun Series 9 Pro+

Il Braun Series 9 Pro+ è il rasoio più efficiente della gamma Braun, ideato per garantire una rasatura confortevole su barbe di 1, 3 o 7 giorni. Grazie al rifinitore di precisione, è in grado di curare i dettagli della barba e tagliare con precisione anche i peli più lunghi. Grazie alla testina ProComfort, l’esperienza pre-rasatura è migliorata poichè prepara la pelle per una rasatura più profonda, riducendo il numero di passate necessarie.

I cinque elementi di rasatura ProShave, perfettamente sincronizzati, garantiscono la rasatura più profonda e confortevole mai offerta da Braun, raggiungendo i peli lunghi fino a 0,05 millimetri grazie alle lamine Optifoil. La barra metallica SkinGuard previene le irritazioni, mentre le lame Direct&Cut e ProLift assicurano una rasatura efficace anche sui peli più lunghi e difficili. Il rasoio include la stazione SmartCare 6-in-1, un accessorio che pulisce, asciuga e ricarica il dispositivo, mantenendolo in condizioni ottimali ogni giorno. Il Braun Series 9 Pro+ è dotato di una potente batteria al litio con 60 minuti di autonomia, un display LED Pro e una struttura completamente impermeabile, ideale per una rasatura confortevole anche sotto la doccia. Arricchito dalla custodia PowerCase, offre una ricarica extra che garantisce fino a sei settimane di utilizzo, perfetto anche per i viaggi.

Braun BT9

Il regolabarba Braun BT9 è dotato delle nuove lame ProBlade, progettate con un angolo di taglio maggiorato per offrire un taglio più efficiente e preciso*, anche sui peli più difficili. Grazie all’innovativo design ProBlade, i peli restano in posizione durante il taglio, garantendo un comfort ottimale sulla pelle durante l’utilizzo del prodotto. Le testine intercambiabili ProCountour e ProDetails offrono una precisione e un controllo superiori rispetto alla versione precedente del BT. La tecnologia AutoSense assicura un taglio uniforme su qualsiasi tipo di barba, mentre i cuscinetti a sfera riducono l’attrito delle lame, diminuendo il calore, il consumo energetico e prolungando la durata del dispositivo. Inoltre, la batteria offre un’autonomia senza pari, con ben 180 minuti di utilizzo.

*rispetto ai precedenti regolabarba Braun

Braun All-in-one series 7

Il Braun All-In-One Series 7 è il rifinitore ideale per barba, corpo e capelli, dotato di 17 accessori per adattarsi a qualsiasi stile. Tra questi troverete pettini per barba, capelli, corpo, sopracciglia e diverse testine specializzate. Il dispositivo è equipaggiato con la lama ProBlade, che garantisce un’efficienza ottimale a ogni passata grazie al design inclinato a 48 gradi, come già descritto. Anche in questo modello, la tecnologia AutoSense regola automaticamente la potenza di taglio in base alla densità della barba, per una rasatura uniforme e senza sforzi.

Body Groomer 5

Un rasoio per il corpo che introduce nella famiglia dei prodotti dello stesso tipo la testina con tecnologia Skin Shield che proteggendo la pelle da graffi e irritazioni è capace di offrire una rasatura efficace e delicata sulla aree più sensibili. L’autonomia raggiunge i 100 minuti, grazie al maggiore risparmio energetico ed il minor numero di ricariche da effettuare.