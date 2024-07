Iliad sorprende con le super promo per un’estate ultra connessa

Iliad offre soluzioni sensazionali per i nuovi utenti

Con l’arrivo delletutti vogliono condividere i propri momenti speciali sui. Per farlo, è indispensabile una. A tal proposito,offre diverse soluzioni in grado di combinare un. Col tempo l’operatore ha dimostrato a moltissimi utenti il proprio valore sul mercato telefonico. Il tutto con una perfetta combinazione tra innovazione, risparmio e qualità. L’ideale per tutti coloro che vogliono usufruire di unache sia allo stesso tempo ricca ed economicamente vantaggiosa. Inoltre, Iliad non si limita solo ad offrire, ma mette a disposizione dei suoi clienti alcune interessanti promo che coinvolgono l’acquisto di una prezzi scontati.

Le promozioni dell’operatore convincono sempre più persone a diventare clienti, grazie ad affidabilità e convenienza. Due elementi che rendono le offerte rendendo Iliad la scelta ideale per moltissimi utenti. Un esempio è il piano “Domotica“, che con soli 1,99 euro al mese include 200MB di dati in Italia e in Europa, 50 minuti di chiamate e 100 SMS. Il costo di attivazione è di appena 9,99euro. E non è tutto.

Negli ultimi anni, Iliad ha attratto un gran numero di nuovi clienti grazie a offerte non solo convenienti, ma anche di alta qualità. Un esempio sono le promo che offrono anche la possibilità di acquistare un nuovo smartphone. A tal proposito, per i dispositivi come l’S24+ e l’S24 Ultra, Iliad propone prezzi estremamente competitivi. Non si tratta solo di avere uno smartphone di ultima generazione. Con tali soluzioni si avrà anche l’occasione di pagare suddetti dispositivi ad un prezzo inferiore rispetto a quelli offerti da molti altri operatori.

Un’altra offerta particolarmente interessante è il Samsung S23 FE. Il prezzo di listino per suddetto dispositivo è di 719 euro, eppure Iliad lo offre a soli 529euro. Permettendo agli utenti di risparmiare quasi 200euro. E per chi preferisce non pagare l’intera somma subito, Iliad propone un’opzione di finanziamento tramite Findomestic. Tale soluzione consente di acquistare il nuovo smartphone in 24 rate mensili da 22,04euro, senza interessi e anticipo.