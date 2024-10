Alcuni utenti hanno notato la rimozione dei dispositivi Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2 dall’app Google Home. La cosa ha sorpreso in molti, ma in realtà l’errore era precedente. Come ammesso dalla stessa azienda di Mountain View, i dispositivi in questione non avrebbero dovuto essere inseriti nell’app che si occupa del controllo dei device smart per la domotica. Sembra dunque che tutto sia stato dovuto ad un errore da parte di Google che ora ha spostato i dispositivi in una sezione indicata per il loro uso.

Google: nuova collocazione per i dispositivi Pixel Watch 3 e Buds Pro 2

Nello specifico, i device in questione sono stati spostati nell’app Trova il mio dispositivo. L’applicazione è stata ideata per localizzare tutti i dispositivi Android smarriti. È facile intuire perché l’assenza dei dispositivi della linea Pixel fosse un’anomalia rispetto al solito modus operandi adottato da Google.

La situazione ha creato molta confusione tra gli utenti che detengono tali device. Inoltre, ha indirettamente causato diversi problemi ad alcuni fruitori. Infatti, sembra che in alcuni casi i dispositivi Pixel non fossero presenti nemmeno in Google Home. Il motivo riguarda un bug che non permetteva ai Pixel Watch 3 e i Buds Pro 3 di essere indicizzati. Dettaglio che rendeva piuttosto complicata la loro gestione per moltissimi utenti.

Considerando quanto accaduto, dopo aver preso cognizione di quanto stava accadendo, Google è intervenuta immediatamente. L’azienda di Mountain View ha lavorando ad un nuovo aggiornamento che permettesse ai dispositivi colpiti dal bug di tornare al loro posto, dopo essere stati rimossi dall’app Home. Con i recenti interventi, dunque, tutti gli utenti potranno accedere alla gestione dei propri dispositivi senza alcun tipo di intoppo.

L’aggiornamento proposto da Google per risolvere tale situazione dovrebbe arrivare proprio nelle prossime ore. Ciò significa che nel giro di un paio di giorni tutto dovrebbe essere risolto in modo definitivo.