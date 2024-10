Ecovacs: sconti speciali fino al 45% per l'Amazon Prime Day d'Autunno 2024

Inizia oggi l’Amazon Prime Day di Autunno 2024, chiamato dall’azienda americana Festa delle Offerte Amazon Prime, ed è proprio l’occasione perfetta per acquistare i migliori prodotti Ecovacs, dai lavapavimenti robotici, passando per lavavetri e tosaerba.

Per godere di una visione d’insieme di tutto ciò che vi attende in questa due giorni di offerte, gli sconti sono iniziati alle 00.00 dell’8 Ottobre e termineranno alle 23:59 del 9 Ottobre, potete collegarvi direttamente al negozio ufficiale Ecovacs presente su Amazon (premendo questo link). Di seguito invece vi riportiamo i tre sconti applicati sui robot aspirapolvere best seller.

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni

La scelta ideale per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un robot aspirapolvere che occupi il minor spazio possibile, con assistente vocale Yiko, dotato anche di sistema intelligente di post-pulizia e sistema intelligente di pulizia del mocio. Lo stesso viene lavato con acqua calda a 70° e asciugato con aria calda per i più alti standard di igiene e praticità. Il prodotto può essere acquistato su Amazon, a questo link, ad un prezzo promozionale di 569 euro al posto di 999 euro (ben il 30% in meno).

Se interessati, appartenenti alla stessa serie trovate in promozione anche T30 Omni Black 569 euro al posto di 899 euro e T30S Pro Omni, in vendita a 799 euro al posto di 1099 euro.

Ecovacs Deebot X5 Omni

Un robot aspirapolvere con una potenza di aspirazione di ben 12800 Pa, integra funzionalità TruEdge e ZeroTangle, dotato di stazione di svuotamento automatico e lavaggio mocio con acqua calda a 70 gradi (e sollevamento moci di 15 millimetri), riuscendo allo stesso tempo a spostarsi senza difficoltà all’interno degli ambienti grazie alla combinazione della tecnologia LiDAR con apprendimento assistito da IA. Questa caratteristica è fondamentale e molto utile negli ambienti che cambiano continuamente. Il prodotto è acquistabile al prezzo promozionale di 899 euro al posto di 1099 euro, a questo link su Amazon, fino al 13 ottobre 2024.

Volendo invece scegliere un modello leggermente meno costoso, l’utente può optare per Ecovacs Deebot X5 Pro, proposto sempre fino al 13 ottobre al prezzo di 1099 euro al posto di 1399 euro.

Ecovacs Deebot N20 Plus e N20 Pro Plus Black

La coppia di prodotti per la fascia entry-level, raggiungono una potenza di aspirazione di 8000Pa, dotati di spazzola antigroviglio (quindi perfetti per chi ha animali), navigazione TrueMapping 2.0 molto precisa, e tecnologia PureCyclone, con sistema di separazione ciclonica a 2 stadi, il che porta anche a non necessitare di un sacchetto per la polvere, con la stazione di svuotamento automatico presente solamente sul modello N20 Pro Plus.

Deebot N20 Plus è acquistabile a 349 euro, invece che 399 euro, su Amazon a questo link, fino alle 23:59 del 9 Ottobre, mentre Deebot N20 Pro Plus Black è proposto a 399 euro (con 100 euro di sconto dai 499 euro originari), a questo link, fino al 13 ottobre.