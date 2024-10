È passato decisamente poco tempo dal debutto ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone di punta del colosso americano Apple, ovvero la nuova serie iPhone 16. Nonostante questo, in rete stanno circolando già da tempo rumors e indiscrezioni riguardanti la prossima serie top dell’azienda. Già con l’attuale serie, soprattutto per il modello iPhone 16, l’azienda ha osato con dei colori più sgargianti. A quanto pare, per il prossimo iPhone 17 Pro la parola d’ordine sarà “verde“. Vediamo qui di seguito i dettagli

iPhone 17 Pro, con il prossimo modello di Apple la parola d’ordine sarà “verde”

Si comincia a parlare in rete dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo in particolare al prossimo modello iPhone 17 Pro. A quanto pare, anche questo modello lascerà senza parole, almeno dal punto di vista cromatico. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la parola d’ordine di questo modello sarà “verde“.

In particolare, è stato il noto leaker Majin Bu a rivelare questi dettagli tramite un post sul social network X. Secondo quanto rivelato dal leaker, il colosso americano Apple potrebbe scegliere tra tre diverse tipologie di verde per i suoi modelli di fascia più alta. Queste sono rispettivamente #004349 (ovvero Teal Titanium), #4f00b7 (ovvero Green Titanium) e #003800 (ovvero Dark Green Titanium).

Una scelta dettata sicuramente dal successo che ha ricevuto quest’anno la serie base di iPhone 16. Come ben sappiamo, infatti, l’azienda ha deciso di osare quest’anno dal punto di vista cromatico soltanto però per gli smartphone di questa serie. Per i modelli top di gamma iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, invece, l’azienda quest’anno ha optato per colori più classici.

Per il momento non c’è ovviamente nulla di certo. Tuttavia, ricordiamo che il leaker Majin Bu è piuttosto affidabile in questo settore. Staremo a vedere se sarà così o se l’azienda opterà alla fine per altro.