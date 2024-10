Il 4G non soddisfa più le tue aspettative e navigare online per portare a termine quotidiane pratiche è diventato quasi impossibile? Con l’obiettivo di andare incontro a tutti quegli utenti che sono alla ricerca di una soluzione per navigare sul web con velocità e sicurezza, ho. mobile ha pensato di lanciare alcune offerte che includono il 5G. Non dimentichiamo che l’esperienza d’uso tra 4G e 5G mostra ormai una netta differenza sulla velocità di navigazione.

Oltre a lavorare al fine di offrire un servizio efficiente, ho. mobile ha pensato di ridurre i costi delle sue promozioni per consentire agli utenti di poter attivare servizi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi parliamo, infatti, della promozione disponibile all’attivazione che, oltre ad avere un costo vantaggioso, offre velocità e sicurezza online. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo la promo che ho. ha pensato di lanciare per conquistare un gran numero di utenti.

ho. mobile: 5G e sicurezza online

Se vuoi finalmente mettere da parte la navigazione in 4G, la proposta che viene fatta da ho. mobile può sicuramente essere la soluzione più adatta a rispondere alle tue esigenze. Nello specifico, stiamo parlando della promozione che include 200 GB in 5G, minuti e sms illimitati. Tutto ciò ad un costo di soli 9,99 euro al mese per sempre. Come fa sapere ho., il costo di attivazione della promozione varia in base all’operatore di provenienza e ha un costo che parte da 2,99 euro. Il costo della SIM invece è pari a zero euro.

Naturalmente, oltre alla possibilità di portare il proprio numero in ho., viene data la possibilità di procedere con l’attivazione di un nuovo numero mantenendo gli stessi costi. 200 GB in 5G, minuti e sms illimitati a soli 9,99 euro al mese per sempre. Per gestire costi e controllare il credito residuo hai a portata di mano anche l’app ho. dedicata.