Il lancio del nuovo Xiaomi 15 Pro sta attirando l’attenzione di moltissimi tra utenti ed appassionati. A tal proposito, stanno emergendo diversi leak che sembrano evidenziare il futuro design del dispositivo. Inoltre, sono state presentate anche diverse specifiche tecniche. I render emersi hanno evidenziato come l’azienda stia cercando di mantenere un design simile a quello dei modelli precedenti. Per quanto riguarda il retro, la principale differenza riguarda il comparto fotografico. Quest’ultimo presenta alcune piccole differenze. Come, ad esempio, la posizione del flash.

Xiaomi 15 Pro: le specifiche emerse dai render

Il display del nuovo smartphone è un AMOLED curvo su tutti i lati. Le sue dimensioni sono 6,78 pollici di diagonale. Mentre la risoluzione è da 2K. La densità pixel sarà di oltre 500ppi. La frequenza di aggiornamento è da 120Hz. Lo smartphone presenterà una batteria migliorata. La sua capacità sale a 6000 mAh. A questa si aggiunge la ricarica via cavo da 90W e quella wireless da 80W. Infine, c’è la ricarica inversa fa 12W di potenza.

Una delle novità del nuovo Xiaomi riguarda il suo chip. Si tratta del nuovo Snapdragon 8 Gen 4. Quest’ultimo sarà abbinato a 16GB di RAM e 1TB di memoria. Inoltre, Xiaomi ha assicurato fino a 5 anni di aggiornamenti principali Android.

Come anticipato, le differenze con i modelli precedenti, riguardano il comparto fotografico. In particolare, Xiaomi 15 Pro ospita un modulo a tre sensori. Quello principale è un Light Fusion 900 da 50 MP. A quest’ultimo si unisce un sensore ultrawide da 50MP e un teleobiettivo Sony IMX858 5X da 50 MP. Infine, per la fotocamera anteriore è disponibile un sensore da 32MP.

Sembra che il nuovo top di gamma di Xiaomi avrà tre colorazioni. Si tratta di Black, White e Silver. A quest’ultime potrebbe aggiungersi anche un’ulteriore versione speciale in titanio. Al momento, Xiaomi non ha detto nulla riguardo la data di rilascio dello smartphone. È possibile ipotizzare che arriverà sul mercato nei primi mesi del 2025.