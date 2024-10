Aerei ipersonici dal 2025 grazie al motore a detonazione

Viaggiare a grandi velocità e sicuramente il sogno di tutta l’umanità, in modo da raggiungere i posti nel più breve tempo possibile, anche a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Ha fatto parlare molto il caso del Concorde, celebre aereo dalla velocità supersonica in grado di raggiungere New York da Londra in sole 3 ore e 20 minuti. Dal 2003 quegli aerei non volano più, sia per un incidente che per i costi ingenti che servivano per mantenerli in servizio. La velocità del Concorde era di ben 2100 km/h consentiva di completare le tratte nella metà del tempo rispetto ad ora ma a prezzi straordinari: un biglietto costava circa 12.000 $.

Ad oggi si sta pensando però di aprire un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione, con l’introduzione di aerei molto particolari che potranno contare su motori a detonazione rotante. Proprio nel 2025, infatti un aereo di questo genere effettuerà il primo volo di prova con a bordo il nuovo propulsore. Il nome del motore è Venus Detonation Ramjet 2000 lb Thrust Engine (VDR2), e prende il nome dall’azienda che l’ha sviluppato, ovvero Venus Aerospace.

Aerei ipersonici: il primo volo nel 2025, ma quanto sono veloci?

Secondo quanto dichiarato, gli aerei ipersonici con questo motore a bassa resistenza aerodinamica possono raggiungere una velocità di circa 7400 km/h. Ciò significa arrivare fino allo stand Mach 6. L’altitudine che possono raggiungere è di 52.000 metri, con il 15% in più di efficienza rispetto ai motori a cui è abituata l’aviazione mondiale. Tutto ciò potrebbe portare infatti a percorrenza intercontinentali che si completeranno in poche ore, un esempio potrebbe essere andare da San Francisco a Tokyo in soli 60 minuti.

Al momento però, non è tutto così semplice, in quanto la trafila potrebbe essere più lunga del previsto. Nel frattempo, dal prossimo anno si procederà con il primo volo di prova che potrebbe aprire un varco fondamentale nel mondo dei trasporti in generale.