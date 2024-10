WhatsApp ha da poco annunciato l’introduzione di funzionalità innovative che promettono di arricchire l’interazione tra gli utenti. In modo da avvicinarsi sempre di più alle caratteristiche di Instagram. Con l’obiettivo di migliorare la sua esperienza d’uso, l’app di messaggistica, di proprietà di Meta, ha sviluppato opzioni come le menzioni private e la possibilità di esprimere apprezzamento attraverso “Mi piace” sugli Stati. Aggiornamenti che mirano a rendere la piattaforma più dinamica, ma si concentrano anche sull’importanza della privacy.

WhatsApp: tante novità e un tocco di privacy

La nuova funzione di menzione privata consente agli utenti di taggare fino a cinque contatti nel proprio Stato. Caratteristica che crea un’interazione più personale e mirata. Questa funzionalità è stata pensata per mantenere la riservatezza. Infatti le menzioni non sono visibili agli altri, il che significa che solo le persone taggate riceveranno una notifica diretta. Tale approccio consente così di condividere le proprie esperienze senza esporle a un pubblico più vasto. In più, i contatti menzionati, hanno la possibilità di decidere se ricondividere lo Stato sul proprio profilo, aggiungendo un ulteriore strato di controllo. Questo aspetto distingue WhatsApp da Instagram, in cui le menzioni sono aperte a tutti coloro che visualizzano le storie. Cosa che riduce il livello di intimità della comunicazione.

Accanto alle menzioni private, WhatsApp ha sviluppato un modo innovativo e riservato per esprimere apprezzamento per i contenuti pubblicati dagli altri. Ciò attraverso un pulsante a forma di cuore verde. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di inviare “Mi piace” in modo completamente privato. Ovvero senza un contatore pubblico che mostri quanti apprezzamenti un contenuto ha ricevuto. Un approccio che garantisce dunque la discrezione e il rispetto per la privacy, aspetti fondamentali che caratterizzano l’app.

Tali sviluppi arrivano in un momento in cui WhatsApp sta cercando di diversificare le sue offerte. Dopo il recente lancio di filtri e sfondi per le videochiamate, è chiaro che l’app vuole espandere le proprie funzionalità. Però, questa spinta verso l’ampliamento delle caratteristiche pone interrogativi sulla direzione futura che l’ applicazione intende prendere. A tal proposito, infatti, già molti si sono espressi riguardo alla tendenza di WhatsApp di assumere sempre più le sembianze di un social network. Suggerendo che potrebbe allontanarsi dalla sua missione originale di essere solo un semplice strumento di messaggistica.