Molto importante in questo periodo è il recente studio condotto da Warranty Solutions Group. Il quale è riuscito a dimostrare che riparare un’auto elettrica può costare davvero tanto. Si parla infatti del 50% in più rispetto ai veicoli tradizionali a combustione interna. Tale risultato emerge in seguito all’analisi dei reclami in garanzia raccolti nel biennio 2023-2024. I quali hanno evidenziato come la manutenzione delle vetture elettrificate risulta decisamente più costosa per i proprietari. Le componenti maggiormente soggette a guasti sono i moduli di controllo della carica della batteria. Oltre ai quadri di distribuzione elettrica e gli ammortizzatori. In sostanza, la complessità tecnologica di questa tipologia di vetture è un fattore chiave nell’aumento dei costi di riparazione.

L’industria delle auto elettriche davanti a nuove sfide da affrontare

La maggiore presenza di componenti elettronici sofisticati, infatti, richiede interventi più complessi. Dunque, di conseguenza, più costosi. Se da un lato i veicoli elettrici offrono vantaggi ambientali e prestazioni più sostenibili, dall’altro i proprietari devono affrontare spese di manutenzione più elevate. La transizione verso una mobilità elettrica sembra quindi non priva di sfide. Sia per l’industria automobilistica che per i consumatori.

Il rapporto del Warranty Solutions Group sottolinea anche come questi costi possano influenzare le scelte dei consumatori. I quali devono considerare il prezzo d’acquisto di un’auto elettrica. Oltre ai costi complessivi di possesso. Di fronte a questa situazione, i produttori saranno costretti a migliorare l’affidabilità dei componenti per ridurre le spese a lungo termine. La sfida principale sarà dunque quella di rendere la manutenzione delle auto elettriche più accessibile. Favorendo così la diffusione di massa di questa tecnologia.

Nel frattempo, i consumatori sono chiamati a ponderare attentamente le loro scelte. Specialmente in un periodo di rapida crescita del mercato delle auto elettriche. Il futuro della mobilità verde dipenderà anche dalla capacità dell’industria di affrontare questi ostacoli economici.