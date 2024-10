Facebook ha svelato nuovi aggiornamenti che segnano un cambiamento importante nella sua esperienza d’uso. Il suo obiettivo principale è quello di ampliare il numero di contenuti mostrati, spingendo gli utenti a interagire oltre la loro cerchia ristretta di amici e familiari. Tra le novità, spicca la nuova scheda “Locale”, introdotta in dieci città americane, come New York e Los Angeles. Essa offrirà una selezione di contenuti tratti da gruppi, eventi e marketplace locali, seguendo il modello di Nextdoor. In più, è stata lanciata una scheda “Esplora”, ispirata all’omonima funzione di Instagram. Sviluppata per suggerire contenuti basati sugli interessi personali dell’utente.

Facebook e la sfida di Meta: competere con TikTok e oltre

Tra le altre innovazioni, Facebook ha introdotto un feed video a schermo intero, mirato a competere con TikTok. Questa funzione combina video brevi, lunghi e in diretta, e sarà supportata da un algoritmo avanzato che personalizzerà la visione degli utenti. La piattaforma ha notato che i giovani adulti trascorrono il 60% del tempo a guardare video, motivo per cui ha puntato su un’esperienza più immersiva. Anche Messenger non è rimasto fuori da questa ondata di cambiamenti. È stato infatti introdotta “Messenger Communities“. Una funzione simile a Slack o Discord, la quale permette di creare più chatroom all’interno di gruppi più grandi.

Questi aggiornamenti dimostrano un chiaro allontanamento dai contenuti condivisi principalmente tra conoscenti e familiari. Così da favorire una maggiore interazione basata sulle capacità dell’ algoritmo. Meta, ha adottato man mano questa strategia sia su Facebook che su Instagram. Tale cambiamento segue l’ascesa di TikTok. Piattaforma che ha letteralmente rivoluzionato il settore con algoritmi capaci di offrire esperienze utente iper-personalizzate. Insomma, ora resta da vedere se questa nuova direzione riuscirà a riattivare l’interesse delle persone su Fb, garantendo un intrattenimento più alto.

In sintesi possiamo quindi dire che Facebook cerca di restare competitivo e attrarre un pubblico più vasto. Mettendo al centro della sua esperienza video personalizzati e contenuti locali.