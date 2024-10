Google in questi giorni ha svelato importanti aggiornamenti per GoogleLens, il suo strumento di ricerca visuale. A tal proposito sono infatti aumentate le possibilità di utilizzo e le capacità offerte dall’intelligenza artificiale. Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione di una funzione di analisi video. Quest’ ultima consente di registrare brevi clip e ricevere risposte su oggetti in movimento. Le risposte saranno elaborate dall’IA di Google e conterranno link per ulteriori approfondimenti, rendendo l’esperienza visiva ancora più dinamica.

Google Lens: ricerca visiva avanzata e nuove funzionalità AI

Ma non è tutto. Il nuovo aggiornamento introduce anche l’uso della voce. Ora sarà possibile fare domande a voce alta mentre si inquadra un oggetto con la fotocamera. Tale funzione permette così agli utenti di interagire in maniera più fluida e naturale con Lens, senza dover digitare le proprie domande. Anche l’esperienza di shopping è stata migliorata. GoogleLens fornirà infatti informazioni dettagliate sui prodotti. Compreso il confronto dei prezzi tra diversi rivenditori e l’indicazione dei punti vendita, rendendo più semplice e veloce l’acquisto.

Un’altra funzione interessante è la possibilità di identificare brani musicali in qualsiasi contenuto multimediale grazie a un miglioramento della funzione “Circle to Search“. Anche le ricerche più complesse, come ricette e idee per pasti, verranno presentate in pagine organizzate dall’IA. La quale raccoglierà contenuti da varie fonti del web, facilitando così la navigazione e la selezione delle informazioni importanti. Google ha osservato che questo nuovo layout, testato nei mesi precedenti, ha riscontrato pareri positivi da parte del pubblico online. In quanto considerato più intuitivo e utile per scoprire contenuti nuovi.

Non da ultimo, l’aggiornamento prevede l’inserimento di collegamenti ai siti web direttamente nel testo delle “AI Overviews”, aumentando così il traffico verso i portali di riferimento. Per ora, queste innovazioni saranno distribuite gradualmente negli Stati Uniti. Liz Reid, Vice Presidente e Head of Google Search, ha sottolineato come l’uso dell’intelligenza artificiale consenta di rivoluzionare totalmente l’attività di ricerca. Semplificando il reperimento delle informazioni e migliorando di gran lunga l’esperienza utente. Ad ogni modo, per ora, non è ancora stato annunciato un rilascio ufficiale per l’Italia. Ma l’implementazione in Europa dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.