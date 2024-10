WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, continua ad aggiornarsi con nuove caratteristiche. Tra le ultime novità lanciate dal team di sviluppo, due funzioni attese da tempo sono finalmente arrivate anche in Italia. Ovvero gli sfondi virtuali e filtri fotografici per le videochiamate, sia individuali che di gruppo. Queste funzionalità segnano un importante passo avanti per la piattaforma. In quanto colma il divario con altre piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

WhatsApp: filtri fotografici per un tocco di originalità

Tra le due innovazioni, gli sfondi virtuali sono stati accolti con grande entusiasmo. Soprattutto per il loro impatto positivo sulle videochiamate lavorative. Grazie a questa opzione, ora è possibile nascondere il disordine di una stanza o proteggere la propria privacy mentre ci si collega da luoghi pubblici. WhatsApp offre dieci diversi sfondi tra cui scegliere. Tra cui un soggiorno, una spiaggia o un bar, per adattarsi a diverse situazioni e gusti personali.

Oltre agli sfondi virtuali, la piattaforma ha introdotto anche una nuova serie di filtri fotografici. Tutti pensati per l’intrattenimento durante le videochiamate. Questi filtri sono molto simili a quelli già visti su altre piattaforme social come Instagram. Essi permettono di modificare i colori e l’aspetto delle immagini catturate dalla videocamera, aggiungendo un tocco creativo. Anche in questo caso, Meta ha messo a disposizione dieci varianti, che spaziano dal “caldo” al “grandangolo”. Passando poi per effetti più particolari come il “TV vintage” e il “vetro satinato”.

Sia gli sfondi che i filtri sono destinati a essere attivati da tutti nelle prossime settimane, sia su dispositivi Android che iOS. Non ci sono ancora dettagli sull’arrivo di queste funzioni per la versione desktop di WhatsApp. Ma è probabile che in futuro vengano ampliate e migliorate, seguendo le preferenze degli utenti. Di conseguenza, detto ciò non ci resta che aspettare gli ultimi aggiornamenti in arrivo e tenere installata l’ app all’ ultima versione disponibile sul Play Store.