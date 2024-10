Il cambio di strategia verso una mobilità sostenibile ha portato alla progettazione di nuove tecnologie destinate alla produzione dei veicoli. Tra queste, sicuramente, non possiamo non citare l’importanza delle batterie che sono indispensabili per la realizzazione delle nuove auto elettriche. Ma in una prospettiva di mercato che vede la graduale crescita della diffusione di auto elettriche qual è la situazione relativa ai costi delle batterie?

Per rispondere a questo quesito facciamo riferimento ad un nuovo rapporto realizzato ID TechEx. Non a caso, il rapporto è indispensabile per poter capire quale sarà il costo delle batterie nei prossimi anni. Analizziamo più nel dettaglio il recente report nel corso di questo articolo.

Auto elettriche: costi delle batterie in calo

Nelle strategie di elettrificazione delle gamme di auto, le batterie destinate alla produzione di auto elettriche giocano senza dubbio un ruolo fondamentale. Grazie al recente rapporto realizzato da ID TechEx, denominato “Li-ion Battery Market 2025-2035”, ci viene permesso di comprendere più chiaramente come sarà il mercato delle batterie agli ioni di litio durante il prossimo decennio. Secondo quanto diffuso da ID TechEx, nel corso dei prossimi anni vedremo scendere ulteriormente il costo delle batterie per auto elettriche.

Chiaramente tale prospettiva aiuterà a contribuire alla diffusione di veicoli a basse emissioni di CO2 ma non solo. Una conseguente diminuzione del costo delle batterie non potrà che avere effetti positivi sulla stessa industria automobilistica e sugli automobilistiche, che decideranno conseguentemente di acquistare un veicolo elettrico.

Nichel, cobalto e grafite, materie prime indispensabili, avranno un costo sicuramente inferiore che si tradurrà in una conseguente diminuzione del prezzo finale della batteria. Come accennato, una continua diminuzione del costo delle batterie non può che essere considerata un’ottima notizia in vista di una mobilità completamente a zero emissioni. Non ci resta che attendere novità sul futuro della mobilità elettrica e sulle tecnologie ad essa connesse.