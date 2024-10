L’attesa per la nuova generazione di Apple TV sembra destinata a prolungarsi. A tal proposito sembra che infatti fonti vicine all’azienda indicano che il dispositivo non sarà disponibile prima del 2025. Nonostante le previsioni iniziali facevano pensare ad un lancio entro la fine del 2024. Mark Gurman, noto esperto di Bloomberg, ha confermato che Apple non ha fretta di aggiornare la sua piattaforma di streaming. Ciò grazie al successo del modello attuale, rilasciato nel 2022. L’ultima AppleTV continua infatti a registrare buone vendite. Complici il design compatto e l’aggiornamento del processore che ne hanno migliorato le prestazioni.

Prezzo competitivo o chip più potente? Apple deve ancora decidere

Apple sembra quindi voler prendere tempo. Forse anche per affinare ulteriormente la sua nuova proposta. Per il modello del 2025, si ipotizza l’integrazione di un chip A17 Pro, lo stesso degli iPhone 15 Pro. Quest’ ultimo porterebbe con sé diverse novità. Tra queste, la possibilità di migliorare notevolmente l’esperienza di gaming. Grazie alla capacità di supportare titoli impegnativi e di fascia alta. L’introduzione del chip aprirebbe anche a un’interazione più stretta con Apple Intelligence. Il noto sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda. Questa soluzione però potrebbe alzare il costo finale del dispositivo. Anche se si tratta di una scelta non ancora confermata.

Uno degli aspetti più incerti riguarda il prezzo della prossima AppleTV. La decisione di integrare il chip A17 Pro potrebbe comportare un aumento dei costi di produzione. Da qui, di conseguenza, un prezzo al pubblico più elevato. Alcuni analisti ritengono che Apple potrebbe optare per una soluzione più economica, adottando il chipA16. Ciò permetterebbe di mantenere il prezzo del dispositivo sotto la soglia dei 100 dollari. Rendendolo così più competitivo sul mercato.

Altre indiscrezioni che circolano online riguardano invece lo sviluppo di un prodotto ibrido. Ovvero un device che combinerebbe Apple TV con un altoparlante intelligente e una fotocamera FaceTime. Ad ogni modo è un progetto ancora in fase embrionale e non si prevede un lancio a breve termine.