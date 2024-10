Samsung Galaxy S25 Ultra sarà così: le immagini del prototipo

Uno dei top di gamma più attesi del mercato smartphone non può che essere quello di Samsung. Ogni anno l’ansia degli utenti assale anche il brand, che prova in ogni modo a non far trapelare nulla in merito, senza però riuscirci. Purtroppo le fughe di notizie tendono sempre ad anticipare quello che sarà e anche nel caso della prossima gamma smartphone Galaxy S25 qualcosa sta trapelando ormai da mesi. Nelle ultime ore si è tornato a parlare del prodotto più potente che arriverà tra gennaio e febbraio, ovvero dell’S25 Ultra.

Secondo quanto riportato, infatti sarebbero comparse online delle nuove immagini di un’unità di prova, quella che viene detta volgarmente “dummy“. Il prodotto in questione non è un telefono, ma come se fosse un calco. L’intento è dunque quello di mostrare l’estetica del terminale che Samsung svelerà nel 2025 e in questo caso ci sono state anche delle conferme. Chiaramente, quando si parla di conferme, si intende un’indiscrezione che viene ripetuta per l’ennesima volta, portando dunque ad avvalorare la tesi che l’estetica possa essere di un determinato modo.

Samsung Galaxy S25 Ultra: spuntano immagini in rete

Guardando le immagini che sono trapelate in rete durante le ultime ore, si può notare come il Galaxy S25 Ultra, almeno secondo l’indiscrezioni, sia pronto ad arrotondare i suoi lati. In questo modo, gli utenti sarebbero contenti, siccome per quanto riguarda il Galaxy S24 Ultra, si sono lamentati della spigolosità.

Per il resto sembra tutto abbastanza simile al modello precedente. La stessa fonte riporta poi qualche notizia in merito a quelle che saranno le dimensioni del terminale. Samsung Galaxy S25 Ultra avrà misure pari a 162,82 x 77,65 x 8,25 mm. Ciò significa che il prossimo top di gamma sarà non solo più sottile rispetto al Galaxy S24 Ultra, ma anche leggermente più alto e stretto. Per fare un confronto, il Galaxy S24 Ultra misura 162,30 x 79,00 x 8,60 mm.